Edoardo Bennato, chi era l’ex compagna Paola Ferri, morta in un tragico incidente

Paola Ferri, ex compagna di Edoardo Bennato, aveva solo 23 anni quando morì in un tragico incidente: chi era e cosa faceva

Fonte: IPA Edoardo Bennato

Edoardo Bennato ha regalato al grande pubblico canzoni indimenticabili e ritmate come Sono solo canzonette e Il gatto e la volpe, ma lontano dalle scene si è trovato a dover affrontare momenti molto difficili. Su tutti, la morte di Paola Ferri, la sua compagna morta in un tragico incidente a poco più di venti anni.

Chi era Paola Ferri, l’ex compagna di Edoardo Bennato

Per la terza serata di Sanremo 2025, Carlo Conti ha voluto sul palco dell’Ariston uno degli artisti più amati del panorama nazionale: Edoardo Bennato. Il celebre cantautore, nato a Bagnoli nel 1946, vanta una carriera da record, ma non molti sono a conoscenza di alcune vicende personali che lo hanno profondamente segnato. In particolare, Edoardo si è trovato a fare i conti trent’anni fa con la morte della compagna Paola Ferri, scomparsa a causa di un tragico incidente: “Era una studentessa di Pedagogia. Guarda caso, figlia di contadini: era propositiva, pratica, piena di prospettive” ha detto di lei l’artista anni dopo la scomparsa.

Nel 1995 Paola Ferri aveva 23 anni ed era una studentessa universitaria. Si frequentava da poco con Bennato, che aveva chiuso il primo matrimonio con Pietra Montecorvino. Un amore ancora in fasce, che non avrebbe avuto purtroppo il tempo di sbocciare. Il 15 gennaio, nei pressi di Casalgrande, una vettura Audi con a bordo la coppia si scontrò con una fuoristrada Nissan Patrol: l’artista riportò solo alcune fratture, mentre le condizioni della sua fidanzata apparvero subito molto gravi. Dopo cinque giorni di agonia, Paola morì in ospedale, lasciando Edoardo in profonda crisi.



Come spesso accade agli artisti, Bennato riuscì a canalizzare il suo dolore grazie all’arte: risale a questo periodo l’album Le ragazze fanno grandi sogni, radicalmente diverso dai suoi lavori precedenti e interamente dedicato a Paola. Nel brano Per attraversare il mondo, inoltre, alcuni rumori in sottofondo di automobili nel traffico sembrerebbero evocare gli attimi che hanno preceduto l’incidente stradale, risuonando come una dolorosa condivisione della tragedia.

Gli amori e i progetti di Edoardo Bennato

Estremamente discreto e riservato, Edoardo Bennato si è sposato due volte: la prima, con la collega Pietra Montecorvino, da cui si è separato nel 1993; la seconda con Silvana, una misteriosa donna di cui non si hanno molte informazioni. Proprio dall’ultima compagna, l’artista ha avuto la figlia Gaia nel 2015: “L’abbiamo fatta crescere nell’armonia, infatti, è stupenda, sa fare tutto, è per me quello che è stata mia madre. L’ho avuta a quasi 60 anni con una ragazza che non solo l’ha fatta bella, ma che vive per lei. Suo padre me l’aveva detto: Silvana, da sempre, vuole solo diventare mamma” ha raccontato al Corriere della Sera.

Oggi Edoardo ha sensibilmente ridotto i suoi impegni professionali, e trascorre molto tempo in famiglia: “Io avrei voluto una squadra di calcio, sono pure un esperto di cambio pannolini. Penso che i figli ti aggancino alla realtà” ha raccontato. Il suo ultimo progetto è Sono solo canzonette, un docufilm per celebrare la sua straordinaria carriera che andrà in onda il prossimo 19 febbraio in prima serata su Rai Uno.