Fonte: IPA Elettra Lamborghini

La gara di Sanremo 2025 è entrata nel vivo. Abbiamo ascoltato tutte le canzoni, ne abbiamo risentito 15, e ora la classifica che emerge dalla terza serata del 13 febbraio ci dice qualcosa di più sull’andamento di questo Festival. Impossibile fare delle previsioni: con il nuovo regolamento, viene mostrata solo una parte della chart – i primi cinque in ordine sparso – ed è quindi ragionevolmente complicato ipotizzare chi possa essere il preferito del pubblico e delle giurie della Sale Stampa. Ampio spazio è concesso ai Giovani, che si sono già esibiti nella seconda serata e che questa sera concorrono per la finale, mentre i super ospiti internazionali – a 40 anni dalla loro ultima partecipazione – sono i Duran Duran.

Sanremo 2025, le anticipazioni della terza serata

Come sappiamo, cantano gli ultimi 14 artisti in gara al Festival di Sanremo. Le votazioni, con un peso del 50% ciascuno, sono affidate al televoto – quindi il pubblico è chiamato a esprimere la propria preferenza – e alla Giuria della Radio. Si esibiscono in ordine sparso:

Ci sarà inoltre la finale dei Giovani, che Carlo Conti ha deciso di disporre in coda alla gara, con il vincitore finale che sarà incoronato al termine delle esibizioni e delle votazioni aperte per gli artisti che avevano passato la leg condotta da Alessandro Cattelan. Chi vincerà tra Settembre e Alex Wyse? A votare saranno le tre giurie in maniera congiunta, quindi televoto, Sala Stampa tv e web, Giuria delle Radio che pesano per un terzo ciascuna tranne i voti da casa che valgono il 34%.

Gli ospiti

Super ospiti della terza serata sono i Duran Duran. Simon Le Bon torna sul palco del Teatro Ariston a 40 anni dalla sua ultima partecipazione e, superfluo specificarlo, c’è grande attesa intorno al loro ritorno in Riviera. Sul palco anche un’eccellenza di casa nostra, Edoardo Bennato, a cui si aggiunge anche la presenza di Iva Zanicchi e Antonello Venditti che invece ricevono il Premio alla Carriera. Vedremo anche il cast di Mare Fuori 5 e il Teatro Patologico. Sul palco di Piazza Colombo si esibisce invece Ermal Meta.

In aggiornamento