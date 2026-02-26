Le anticipazioni della terza serata di Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 si prepara per la terza serata: le anticipazioni, chi si esibisce stasera, i co-conduttori e gli ospiti

IPA Carlo Conti e Laura Pausini conducono la terza serata di Sanremo 2026: le anticipazioni

Giro di boa per il Festival di Sanremo 2026. Dopo le prime due serate dense di ospiti, musica e ritmi serrati, Carlo Conti e Laura Pausini sono pronti a guidare il pubblico nel terzo appuntamento della kermesse.

Anche questa sera sono 15 i cantanti pronti a scendere la scalinata più temuta d’Italia. La puntata prende vita con il riascolto della seconda metà dei Big, ma anche con la finale delle Nuove Proposte e l’arrivo di nuovi ospiti pronti ad accendere il palco dell’Ariston.

Sanremo 2026, le anticipazioni della terza serata

Il Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo e si lancia verso la sua terza serata: come sempre, a tenere salde le redini della kermesse troviamo Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, affiancato da Laura Pausini, presenza ormai centrale di questa edizione.

Nel corso del terzo appuntamento, l’ingrediente principale sono le esibizioni della seconda metà dei Big in gara con i loro brani. Sul palco salgono infatti gli artisti che non si sono esibiti nella serata di mercoledì, pronti a conquistare pubblico e giurie.

Come già successo nella seconda serata, entra in gioco il voto del pubblico insieme a quello della Giuria delle Radio. Anche in questo caso vengono comunicate solo le prime cinque posizioni, senza però rivelare l’ordine di piazzamento: una suspense che continua ad alimentare il dibattito social.

Spazio poi alla finalissima delle Nuove Proposte: a conquistare lo scontro decisivo, dopo due sfide dirette, sono Angelica Bove e Nicolò Filippucci. Solo uno di loro, stasera, potrà alzare il trofeo di categoria e lasciare il segno in questa edizione.

Sanremo 2026, co-conduttori e ospiti della terza serata

Dopo Achille Lauro e Pilar Fogliati, spazio anche a nuovi volti accanto a Carlo Conti. Ad affiancare il conduttore, questa sera, la top model Irina Shayk, pronta a portare un tocco internazionale sul palco dell’Ariston.

Ma non solo: dopo averlo invitato ufficialmente nel corso di una puntata di Che Tempo Che Fa, il pubblico non vede l’ora di vedere sul palco anche Ubaldo Pantani, comico e imitatore che potrebbe regalare momenti cult con la sua versione irriverente di Lapo Elkann.

Tra gli ospiti musicali, invece, cresce l’attesa per Eros Ramazzotti e Alicia Keys, due presenze che promettono performance molto diverse ma ugualmente intense. Non manca poi il collegamento con la Costa Toscana, dove torna Max Pezzali, mentre in piazza Colombo prosegue l’appuntamento con il Suzuki Stage: per la terza serata il palco accoglie i The Kolors, pronti a far ballare il pubblico fuori dall’Ariston.

Terza serata di Sanremo, i Big sul palco

Ecco la lista completa e in ordine di uscita casuale dei Big programmati per questa sera:

Arisa – Magica Favola

Eddie Brock – Avvoltoi

Francesco Renga – Il meglio di me

Leo Gassmann – Naturale

Luché – Labirinto

Malika Ayane – Animali notturni

Mara Sattei – Le cose che non sai di me

Maria Antonietta e Colombre – Felicità e basta

Michele Bravi – Prima o poi

Raf – Ora e per sempre

Sal Da Vinci – Per sempre sì

Samurai Jay – Ossessione

Sayf – Tu mi piaci tanto

Serena Brancale – Qui con me

TrediciPietro – Uomo che cade