Sanremo 2026, Eddie Brock canta Avvoltoi. Testo e di cosa parla la canzone

IPA Eddie Brock, canta "Avvoltoi" a Sanremo 2026

Eddie Brock non è arrivato a Sanremo per caso, ma dopo anni di scrittura, palchi piccoli e un rapporto molto diretto con le sue canzoni. Dietro il suo pseudonimo c’è infatti un cantautore romano che si è fatto strada lontano dai riflettori più tradizionali, costruendo il suo percorso con passo misurato e una forte identità emotiva, fino a farsi conoscere dal grande pubblico.

Con Avvoltoi approda tra i Big di Sanremo 2026 portando un brano che non addolcisce nulla: un racconto d’amore ruvido, scritto prima per sé che per il palco dell’Ariston.

Eddie Brock, cosa canta al “Festival di Sanremo 2026”

Avvoltoi è la canzone con cui Eddie Brock arriva tra i Big a Sanremo 2026: un brano che parla di amore non sempre semplice, fatto di momenti intensi, e del coraggio di riconoscerlo senza filtri né abbellimenti. Il titolo, annunciato durante Sarà Sanremo con Carlo Conti, aveva già fatto immaginare che il cantante avrebbe portato un racconto forte e senza compromessi sul palco dell’Ariston.

Dietro Eddie Brock c’è Edoardo Iaschi, cantautore romano classe 1997. Prima di approdare alla kermesse, Eddie ha lavorato per anni tra palchi piccoli, contest e live locali, e ha trovato il suo primo grande pubblico grazie alla viralità del brano Non è mica te, esploso sui social e nelle playlist italiane.

La sua scrittura è radicata nelle emozioni quotidiane, e Avvoltoi non fa eccezione. Come ha raccontato lui stesso,“il brano parla di un amore struggente e il coraggio di riconoscerlo. Le mie canzoni dopo due settimane mi stancano, inizio a odiarle. Invece questa dopo due settimane ancora non mi aveva stancato. Forse è una bella canzone”. Una dichiarazione che restituisce l’idea di un pezzo nato prima per sé che per un palco, eppure abbastanza potente da reggersi da solo anche sotto le luci di Sanremo.

L’esperienza al Festival per il cantante romano, che sale sul palco dell’Ariston per la prima volta, è emozionante e carica di aspettativa: “La vivo abbastanza bene, con molta ansia. Però è normale. Piano piano cominceremo a respirare meglio strada facendo”.

Eddie Brock, il testo di “Avvoltoi”

