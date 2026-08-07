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GettyImages L'abito bianco più chic della stagione è quello di Kelly Rutherford

Chi potrebbe mai dimenticare l’eleganza algida e impeccabile di Lily van der Woodsen nell’Upper East Side di Gossip Girl? Ma per Kelly Rutherford, l’attrice che le ha prestato il volto, l’eleganza non è semplicemente un personaggio da interpretare: è uno stato dell’essere che porta con sé anche nella vita reale e, come abbiamo visto di recente, perfino nei suoi post su Instagram.

L’ultimo scatto condiviso dalla Rutherford è una vera e propria lezione di stile, un’incarnazione perfetta di quell’estetica “old money” o “lusso tranquillo” che sta spopolando. Al centro della scena c’è lei, che cammina con grazia lungo una strada lastricata, indossando un abito maxi bianco puro che cattura l’attenzione senza bisogno di urlare.

Questo abito, extra lungo e quasi a colonna, gioca magnificamente con i volumi. Le maniche corte a aletta, leggermente strutturate, e lo scollo tondo semplice creano una tela pulita e sofisticata. Non è un semplice abito da spiaggia; ha una sua architettura, un peso visivo che lo rende importante.

Ever pretty Vestito lungo maniche volant

Ma la vera maestria sta nel modo in cui Kelly eleva uattraversoscelti con precisione chirurgica. Invece di cedere a colori pastello o texture leggere per l’estate, opta per il nero profondo, creandoche è tanto audace quanto chic.

In mano, tiene una mini borsa a mano nera strutturata, un pezzo che grida lusso discreto e classicismo senza tempo. Sul viso, un paio di occhiali da sole neri chic. E, forse l’elemento più cruciale, ai piedi indossa delle décolleté slingback nere a punta con un tacco a rocchetto (kitten heel). Non sono sandali aperti, ma scarpe che conferiscono una finitura più formale e cittadina all’intero ensemble.

BEAUTELICATE Maxi abito elegante con stola

Un look facilissimo da replicare, ma con qualche accortezza: prendi appunti

Questo look funziona perché si basa sulla qualità, non sulla quantità. L’abito bianco sembra avere un tessuto di ottima fattura (forse crepe di seta o un cotone strutturato) e un taglio che rispetta il corpo senza costringerlo. È l’essenza dell’eleganza rilassata ma curata.

Grace Karin Abito lungo scollo a V

Tuttavia, replicare un look del genere richiede attenzione ai dettagli per non scivolare nel trasandato o nell’inappropriato. Ecco su cosa stare attenti:

L’Abito bianco: per ottenere questo effetto “città chic” e formale, l’abito bianco non deve essere trasparente. Il tessuto deve avere una certa sostanza per non sembrare un semplice lenzuolo. Evitate abiti in lino troppo leggeri o stropicciati se volete questo tipo di finitura pulita.

Il tessuto deve avere una certa sostanza per non sembrare un semplice lenzuolo. Evitate abiti in lino troppo leggeri o stropicciati se volete questo tipo di finitura pulita. Le scarpe: la scelta di Kelly di indossare décolleté (slingback o a punta) al posto dei sandali è fondamentale. Un paio di sandali piatti o con tacco alto avrebbe reso il look molto più balneare e casual. La décolleté strutturata lo rende perfetto per un aperitivo in città o una cena elegante in vacanza.

al posto dei sandali è fondamentale. Un paio di sandali piatti o con tacco alto avrebbe reso il look molto più balneare e casual. La décolleté strutturata lo rende perfetto per un aperitivo in città o una cena elegante in vacanza. La borsa: anche la borsa deve essere strutturata . Una borsa a mano in pelle (come quella in foto) o una tote rigida è preferibile a una borsa di paglia o di tessuto, che richiamerebbe troppo la spiaggia.

. Una borsa a mano in pelle (come quella in foto) o una tote rigida è preferibile a una borsa di paglia o di tessuto, che richiamerebbe troppo la spiaggia. I gioielli: manteneteli minimali. Kelly indossa solo braccialetti sottili, lasciando che l’abito e gli accessori a contrasto siano i protagonisti.

Kaftano Abito kaftan bohémien da donna

Con questa foto, Kelly Rutherford dimostra di essere ancora una volta la vera regina dello stile old money. Ci ricorda che l’eleganza non si compra con loghi vistosi, ma si coltiva attraverso scelte curate e una comprensione profonda di come i capi interagiscono tra loro. Il suo look estivo è una masterclass da cui tutti possiamo imparare.

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