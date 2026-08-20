L’Eredità Summer, Liorni a sorpresa chiama in causa Stefano De Martino

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IPA Marco Liorni conduce "L'Eredità Summer"

La serata di giovedì 20 agosto torna a tingersi di estate con L’Eredità Summer e la conduzione di Marco Liorni, pronto ad accompagnare il pubblico tra domande, sfide e qualche momento di leggerezza insieme alle inseparabili Professoresse. In studio torna il campione Fabrizio, deciso a difendere ancora una volta il suo titolo davanti a 4 concorrenti pronti a misurarsi sfida dopo sfida.

Tra una “Scossa” dedicata alla smorfia e ai sogni e il “Gioco delle Date”, la gara si fa sempre più serrata e non mancano le occasioni per qualche sorpresa, a partire da un nome molto noto al pubblico di Rai1, che porta Liorni a rivolgere un pensiero speciale a Stefano De Martino.

L’Eredità Summer, Liorni fa gli auguri a Stefano De Martino

Sono Fabrizio, campione in carica, Martina, Alessandro, Matteo e Letizia a contendersi la puntata de L’Eredità Summer di giovedì 20 agosto. Si parte dalla “Scossa”, dedicata questa volta alla smorfia e all’interpretazione dei sogni: i concorrenti devono individuare quale oggetto, secondo la tradizione popolare, sarebbe un segnale favorevole quando compare durante il sonno.

A sbagliare è Martina, che si ritrova così a dover affrontare una sfida. La concorrente sceglie Alessandro e vince la battaglia a due eliminando l’avversario.

Si passa quindi al “Gioco delle date”, in una sfida che, come sempre, mette alla prova la memoria e l’intuizione storica dei concorrenti.

Tra le domande della sfida a due tra Matteo e Fabrizio, dopo le date, ne arriva anche una legata a un volto di punta della Rai, che peraltro normalmente occupa l’access prime time di Rai1 proprio al posto di Liorni: Stefano De Martino, prossimo conduttore del Festival di Sanremo.

Il riferimento al collega offre così a Liorni l’occasione per mandargli un piccolo saluto: “Tanti auguri al nostro Stefano“, dice il conduttore, accolto dall’entusiasmo del pubblico in studio che non vede l’ora di vederlo nei panni di direttore artistico della kermesse.

Fabrizio conquista ancora la Ghigliottina

Il campione in carica riesce a superare anche questa volta gli ultimi ostacoli e si guadagna un nuovo posto nella fase finale. Prima di arrivare all’ultimo gioco, però, deve contendersi l’accesso davanti a Martina e Letizia attraverso il “Gioco delle Porte”, dove i tre devono misurarsi con i quesiti nascosti dietro le diverse possibilità tra bon ton, passi di danza scatenati e viaggi nel tempo.

Al termine della sfida è Martina, dopo una divertentissima e faticosa prova di “Continua tu“, a dover abbandonare il gioco. Il confronto decisivo diventa così un duello tra Fabrizio e Letizia, con il campione che riesce ancora una volta ad avere la meglio e a conquistare la possibilità di giocarsi il montepremi finale.

Fabrizio parte alla “Ghigliottina” da un budget di 170mila euro, ma quattro dimezzamenti lo portano a 10.625 euro. Sul tavolo ci sono, come sempre, cinque parole: pericolo, caso, salto, spontanea e incrocio. Il campione prova a collegarle scrivendo segnalazione e, nonostante non sia convinto, decide di non comprare la sesta parola. Alla fine, la soluzione corretta è specie. Niente montepremi, dunque, per Fabrizio, che questa volta deve rinunciare alla vittoria finale.