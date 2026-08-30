Ascolti tv del 29 agosto, La notte dei fiori contro le risate di Ciao Darwin

Nicola Savino ed Elenoire Casalegno hanno portato la musica in prima serata sfidando film e le risate di "Ciao Darwin": chi ha vinto gli ascolti

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IPA Nicola Savino ed Elenoire Casalegno a "La notte dei fiori"

Nell’ultimo sabato di agosto il palinsesto ha regalato una serata che ancora sa d’estate. Rai1 ha puntato su La notte dei fiori, lo spettacolo dedicato alla scuola genovese e ai grandi successi di Sanremo con Nicola Savino ed Elenoire Casalegno: un appuntamento musicale che si inserisce nel solco di un’estate in cui la musica dal vivo ha fatto da colonna sonora a serate e prime time.

Su Rai2 è andato invece in onda il film Crociera con delitto, mentre su Rai3 il pubblico si è ritrovato davanti a un classico senza tempo come C’era una volta il West. Su Rete4 ha proseguito la telenovela La promessa.

Su Canale5 è tornato il divertimento targato Ciao Darwin e su Italia1 è andato in scena il kolossal Kong – Skull Island.

Nell’access prime time il duello continua senza sosta: Marco Liorni con L’Eredità Summer ha sfidato Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, il game show che non si è fermato nemmeno un giorno sotto il sole d’agosto. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 29 agosto 2026?

Ascolti tv del 29 agosto, la Prima Serata

Dati degli ascolti in aggiornamento a partire dalle ore 10