“Il viaggio più bello è la vita insieme”: i bellissimi auguri di Federica Nargi a Matri

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Getty Images Federica Nargi e Alessandro Matri

Federica Nargi e Alessandro Matri sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo, e il loro amore non sembra conoscere crisi. Proprio in occasione del compleanno del compagno, l’ex velina ha voluto omaggiarlo con un post sui social che ripercorre i momenti più belli della loro relazione.

Federica Nargi, gli auguri di compleanno a Matri

Un compleanno da ricordare per Alessandro Matri. L’ex calciatore, che compie gli anni il 19 agosto, è pronto a spegnere le candeline circondato dall’amore della sua famiglia. Ma, tradendo per una volta la proverbiale discrezione che la distingue, Federica Nargi ha voluto fargli i suoi auguri anche pubblicamente.

Sui social l’ex velina ha pubblicato un carousel che ritrae i momenti più belli in compagnia della sua dolce metà: i due si abbracciano teneramente al mare, si mettono alla prova con coreografie di ballo o palleggi col pallone, posano innamorati e complici con dei buffi gadget in una discoteca.

Moltissimi scatti li vedono poi in compagnia delle figlie Sofia e Beatrice, con cui hanno esplorato luoghi esotici immersi nella natura e si sono concessi bagni in piscina e sessioni di make-up. “Il viaggio più bello è quello della nostra vita, insieme a te e alle nostre figlie. Buon compleanno, amore mio”, recita la didascalia del post, che ha raccolto immediatamente moltissimi consensi.

Diversi volti noti hanno infatti commentato le immagini, recapitando alla coppia i propri più sinceri auguri. Tra loro ci sono Enrico Nigiotti, Elena Santarelli, le Donatella, Alessandra Tripoli e l’ex tronista Teresa Langella.

L’amore tra Federica Nargi e Alessandro Matri

Federica Nargi e Alessandro Matri fanno coppia da oltre 17 anni. La loro relazione ha inizio nel 2009: stando a quanto raccontato dalla stessa ex velina, lei per circa un mese rifiutò di dargli il suo numero di telefono, continuando a chiamarlo con l’anonimo. La costanza di Alessandro viene comunque premiata, e i due iniziano a frequentarsi assiduamente. Fino al 2015, vivono una relazione a distanza a causa dei numerosi trasferimenti di lui tra Cagliari, Torino, Firenze, Genova, Milano.

La convivenza ha inizio nel 2015, e nel 2016 la coppia dà il benvenuto alla prima figlia Sofia, mentre tre anni dopo nasce Beatrice. Nonostante l’unione sia molto solida, Federica e Alessandro non si sono sposati: la stessa ex velina ha spiegato come nel tempo siano cambiate le sue priorità, e i fiori d’arancio non rientrino più tra queste ultime.

Divisi tra lavoro e genitorialità, la showgirl e l’ex calciatore si mostrano innamorati e affiatati, sostenendosi anche nelle rispettive carriere professionali. In particolare, dopo la partecipazione di Federica a Ballando con le Stelle, il prossimo ottobre sarà Alessandro a mettersi alla prova sulla pista da ballo. A dargli qualche prezioso consiglio ci sarà sicuramente la compagna, più avvezza di lui a giri e casqué.

In attesa del debutto, però, la famiglia si gode le ultime settimane di vacanza in compagnia delle figlie, con cui quest’anno ha attraversato le città più spettacolari del Vietnam e del Laos documentando le loro avventure sui social. Milly Carlucci, per il momento, può attendere.