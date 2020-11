Chi è Flavio, il fratello di Tiziano Ferro identico a lui

editato in: da

Flavio è il fratello minore di Tiziano Ferro, identico a lui. I due fratelli non solo si assomigliano fisicamente, ma hanno anche interessi simili. Proprio come Tiziano infatti Flavio ha una grande passione per la musica, tanto che è il batterista dei The Tremble, una nota band romana.

Classe 1991, ha uno splendido legame con il cantante di Latina, tanto che più di una volta Tiziano ha sottolineato come il fratello minore sia riuscito a cambiare in meglio la sua vita. Qualche tempo fa l’artista aveva pubblicato uno scatto vintage in cui, piccolissimo, stringeva fra le braccia il fratello neonato. “Uno dei miei ricordi più belli. Flavio è nato”, aveva commentato. Mamma Juliana e papà Sergio hanno sempre lasciato i figli liberi di inseguire i loro sogni e Flavio, che ha 11 anni in meno di Tiziano, ha ereditato dal fratello maggiore l’amore per la musica.

Proprio grazie a lui ha iniziato a studiare percussioni e a suonare la batteria. Nel 2009 ha fondato con altri artisti la band The Tremble che è divenuta molto famosa a Roma. Qualche tempo fa Tiziano aveva raccontato il rapporto con il fratello Flavio, segnato anche dalla differenza d’età notevole. “Un gap di anni così grande non rende semplice l’avvicinamento – aveva spiegato -. Però io l’ho visto nascere, l’ho visto crescere, quindi c’è stato un atteggiamento da genitore all’inizio, perché lui chiaramente mi ha sempre ascoltato come grande punto di riferimento, magari mentre i miei genitori lo sgridavano e lui tendeva a non ascoltarli se lo sgridavo io ascoltava un po’ di più. Adesso ormai il rapporto è paritario, anzi sono io quello più piccolo. Lui ha la patente, la fidanzata, io invece ancora sconclusionato”.

Diplomato al Liceo Linguistico di Latina, Flavio si è laureato in International Management presso la Luiss Guido Carli di Roma. Ha una grande passione per il mare, tanto che ha conseguito il brevetto da sub, ma a colpire è soprattutto la straordinaria somiglianza con Tiziano. Flavio è sempre stato presente nei momenti più importanti della sua vita, dai primi successi alle nozze con Victor. Per amore del fratello minore, Ferro si è anche fatto un tatuaggio, scrivendo il suo nome in corsivo nella parte inferiore del polso sinistro.