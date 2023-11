Tiziano Ferro è diventato zio. L’artista di Latina, che viene da un periodo difficilissimo seguito al suo divorzio da Victor Allen, annuncia finalmente una Gioia. E sì, perché di questo si tratta. Gioia è il nome della sua prima nipotina, figlia del fratello Flavio, che l’ha reso zio per la prima volta. È festa grande in famiglia e lui di certo non è disposto a tirarsi indietro: ha infatti pubblicato la foto della manina della piccola con una dedica bellissima: “Gioia… di zio”.

Tiziano Ferro annuncia la nascita di Gioia

Non poteva esserci felicità più grande, soprattutto dopo la separazione dal marito Victor Allen. Tiziano Ferro, che non può tornare in Italia per una questione burocratica, ha annunciato la nascita della sua prima nipotina. Si chiama Gioia, quasi per un’incredibile ironia della sorte, ed è figlia di suo fratello Flavio – amatissimo – al quale aveva dedicato una canzone. Era stato proprio lui a vedere per primo i suoi figli – Margherita e Andres – e adesso possono condividere insieme gioie (è proprio il caso di dirlo) e dolori della paternità.

Suo fratello è stato tra i primi a volare a Los Angeles per conoscere i suoi nipotini. Ospite a Verissimo, aveva raccontato: “Mi è esploso il cuore. Non pensavo che mi facesse quest’effetto vederlo papà. È indescrivibile”. Parole, le sue, che trovano conferma in quelle di Tiziano Ferro: “È stato meraviglioso vedere come ha reagito quando è venuto a Los Angeles. Sapevo che la bimba lo avrebbe conquistato. Dopo un paio di giorni ho detto ‘adesso lo frego’. L’avevo in braccio e chiesi: “Dov’è lo zio Flavio?”, lei lo ha indicato. Lì è morto. Poi è dovuto andar via. La bambina per una settimana lo ha cercato”.

Chi è Flavio, il fratello minore di Tiziano Ferro

Nato nel 1991, quindi 11 anni dopo suo fratello, Flavio Ferro ha frequentato il liceo linguistico di Latina. Dopo il diploma si è iscritto alla Luiss Guido Carli di Roma, dove ha conseguito la laurea alla Facoltà di International Management. Anche lui, ha una grande passione per la musica che lo spinge a studiare percussioni. Nel 2009, fonda una band – The Tremble – nella quale suona la batteria. In passato, è stato fidanzato con Elisa Moretti, laureata in ingegneria all’Università di Roma Tre, con la quale condivideva la passione per il mare e per le immersioni subacquee.

Tiziano Ferro ha parlato spesso di lui e di quanto l’abbia aspettato. Adesso, hanno un rapporto bellissimo. “Abbiamo 11 anni di differenza – aveva raccontato in una lunga intervista a Verissimo – quando ho scoperto che mamma era incinta sono stato il bambino più felice del mondo, non pensavo sarebbe arrivato. Quando è nato, avevo le palpitazioni. Non ci credevo. Ce lo hanno fatto vedere, tutti dicevano ‘che bello’ e io invece pensavo fosse orrendo. Ero senza parole. Mi chiedevo perché nessuno lo dicesse, che falsi. Poi pensai ‘non importa se sei brutto, ti amo comunque da morire’. Ora è un bellissimo uomo“. Non gli resta ora che conoscere la sua nipotina, arrivata in un momento in cui ha davvero bisogno di una nuova luce e a 7 anni esatti dal suo ultimo bicchiere, che l’ha liberato dalla dipendenza dall’alcool.