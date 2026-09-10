In vendita le case di Montalbano, quanto costano i gioielli del barocco siciliano

A Scicli e Ragusa sono state messe in vendita due dimore storiche, che hanno fatto da cornice alle storie de Il Commissario Montalbano

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iStock Il municipio barocco di Scicli

Affacciarsi su una terrazza inondata dal sole siciliano, sorseggiando un caffè mentre lo sguardo si perde tra campanili barocchi e viuzze intrise di storia. Un vero sogno che la magistrale penna di Andrea Camilleri ha descritto nei suoi libri, facendo innamorare milioni di lettori in tutto il mondo.

Oggi quel sogno a occhi aperti può trasformarsi in realtà: due splendide dimore storiche della Sicilia sud-orientale, location della serie TV Il Commissario Montalbano, sono state messe ufficialmente sul mercato da Italy Sotheby’s International Realty. Un’occasione per chi desidera acquistare un pizzico di “Vigata”.

L’affaccio sul commissariato più celebre d’Italia a Scicli

Nel cuore pulsante di Scicli, incantevole perla incastonata tra le colline del Val di Noto, si trova la prima proprietà situata nella caratteristica via Arco Castro. La sua posizione è a dir poco iconica: l’immobile sorge proprio di fronte al Municipio barocco della cittadina, la cui facciata è stata “prestata” al commissariato di “Vigata”. Diverse scene della serie TV targata Rai sono state girate direttamente nelle stanze della casa in questione, il cui soggiorno regala una vista privilegiata sulla piazza.

L’accogliente terracielo indipendente si sviluppa su tre livelli per un totale di circa 300 metri quadrati e ospita tre camere da letto, tre bagni e spaziose zone giorno in cui la tradizione architettonica incontra il comfort.

Il vero fiore all’occhiello della dimora? Il magnifico terrazzo panoramico all’ultimo piano, un angolo intimo da cui contemplare i tetti in cotto, i profili degli edifici storici e la luce calda del tramonto. Il prezzo richiesto per questo gioiello siciliano è di 500.000 euro.

ANSA

Il palazzo nobiliare set di “Amore” a Ragusa

Per chi predilige un fascino aristocratico d’altri tempi, la seconda dimora de Il Commissario Montalbano messa in vendita si trova nel centro storico di Ragusa, lungo via Felicia Schininà, a pochi passi dalla Cattedrale di San Giovanni Battista.

Questo palazzo nobiliare è diventato celebre per avere ospitato le riprese dell’episodio Amore, trasmesso in prima serata per la prima volta nel 2018. Costruito alla fine dell’Ottocento, l’edificio si estende cielo-terra per ben 954 metri quadrati di superficie.

La magia si compie già all’ingresso: le porte si aprono su un androne monumentale con basole originali in pietra locale, soffitti a volta e un’imponente scalinata. Il piano nobile ospita grandiosi saloni di rappresentanza, impreziositi da soffitti decorati, terrazze e corti interne che conservano intatta la grazia dell’epoca. Con una richiesta di 790.000 euro, la proprietà si presta sia come prestigiosa residenza privata che come progetto per un boutique hotel di charme.

La vendita di queste due residenze conferma il forte potere attrattivo della Val di Noto, dove il cineturismo continua a valorizzare un patrimonio architettonico unico nel suo genere. Sono sempre più gli amanti del bello e acquirenti provenienti da ogni parte del mondo, in particolare da Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Svizzera, che scelgono questi borghi per acquistare la casa delle vacanze o una residenza esclusiva.

E intanto tra quelle mura continuano e continueranno a riecheggiare le storie di Montalbano, qualunque sia il loro destino. Proprio come accaduto alla villa che ospita la celeberrima terrazza di Punta Secca, parzialmente convertita in b&b e sottoposta a vincolo di tutela culturale da parte della Regione Siciliana.