Chi è Viviana, il nuovo amore di Andrea Damante

Si chiama Viviana Vizzini il nuovo amore di Andrea Damante e la donna con cui l’ex tronista di Uomini e Donne spera di dimenticare Giulia De Lellis. I due, come è noto, si erano conosciuti nel programma di Maria De Filippi, fra schermaglie amorose ed esterne. Poi la scelta e una love story vissuta spesso sotto i riflettori, sia su Instagram, sia per via della partecipazione di entrambi al Grande Fratello Vip.

Andrea e Giulia si sono detti addio nel 2017 dopo che lei ha scoperto alcuni tradimenti. Un addio seguito con attenzione dal pubblico anche a causa della pubblicazione di Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza, il libro della De Lellis che si è rivelato un successo letterario. Oggi l’influencer è legata ad Andrea Iannone, ex di Belen, mentre Damante è ancora single, ma spesso al centro del gossip.

In questi giorni il dj è stato paparazzato in dolce compagnia. Il settimanale Chi infatti ha pubblicato alcune foto in cui Damante sorride insieme a Viviana. Biondissima e con un fisico da modella, la Vizzini ha partecipato a Uomini e Donne corteggiando Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, ma senza nessun successo.

La storia, secondo chi lo conosce, sarebbe piuttosto seria. La coppia infatti è stata paparazzata prima durante una cena romantica, poi a un evento in compagnia di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, un tempo amici anche di Giulia De Lellis. Nella sua ultima intervista rilasciata a Verissimo, Damante aveva ammesso di aver tradito l’ex compagna e non aveva escluso un ritorno di fiamma.

“Mi sono assunto le mie colpe – aveva detto a Silvia Toffanin -. Ci sono stato malissimo. Lei a quanto pare, però, ha avuto la forza di rifidanzarsi uno, due, tre volte. Io invece sono stato sempre solo, anche perché non me la sentivo di iniziare una storia, ero ancora attaccato a lei”.