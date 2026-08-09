La crema depilatoria funziona ancora? Sì, ed è la tua amica (indolore) in estate contro i peli superflui

Ideale in estate, la crema depilatoria è la nostra migliore alleata per una pelle liscia e levigata in pochi minuti

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Francesca Baranello

Giornalista e Lifestyle editor

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

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La crema depilatoria funziona ancora? Sì, ed è la tua amica (indolore) in estate contro i peli superflui
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La crema depilatoria è la soluzione indolore contro i peli superflui

Se hai scelto di depilarti saprai che ci sono diversi modi per eliminare i peli superflui, e uno dei più utilizzati in estate è la crema depilatoria perché è veloce, tanto che puoi usarla perfino sotto la doccia ed economica perché con una sola confezione puoi depilarti più volte. Inoltre è il trattamento ideale per chi è alla prime armi visto che rimuove i peli senza alcun rischio a differenza del rasoio con cui potresti tagliarti o della ceretta che se non sei esperta rischia di irritare la cute.

La crema depilatoria poi è uno dei metodi più utilizzati perché si prende cura della pelle, anche di quella più sensibile. A renderlo possibile sono ingredienti lenitivi che lasciano la pelle liscia e morbida anche se la utilizzi ripetutamente. Con l’estate nel vivo e le vacanze in pieno svolgimento è il momento di fare scorta di crema depilatoria per ogni tipologia di pelle e zona del corpo. Sì, perché non esiste solo quella pensata per le gambe, ma anche quella per la zona bikini o per il viso, due parti del corpo molto sensibili da trattare con attenzione.

Veet Pure Crema Depilatoria Gambe & Corpo per pelli sensibili

Iniziamo con una crema depilatoria pensata appositamente per la pelle sensibile. Vet Pure offe una formula che è una vera e propria carezza per la tua cute: l’aloe vera e la vitamina E hanno proprietà lenitive, quindi mentre eliminano i peli nello stesso tempo vanno a nutrire la pelle e a renderla setosa, mentre i peli ricrescono molto più morbidi. Inoltre, grazie alla tecnologia Silk & Fresh dopo aver utilizzato il prodotto avrai sulla cute un piacevole aroma.

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Womn crema depilatoria zona bikini e ascelle

A prescindere dalla tipologia di pelle ci sono delle zone del corpo più sensibili di altre che hanno bisogno di prodotti specifici come la zona bikini e le ascelle. La crema Woom rimuove i peli dalla radice in soli 8 minuti assicurando una ricrescita molto più lenta e uniforme. La presenza nella formula del burro di karitè crea una barriera sulla pelle rendendola più elastica mentre l’olio di mandorle ha un effetto lenitivo.

Womn
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Veet Expert, crema depilatoria spray

La crema depilatoria è la più usata in estate perché è rapida e puoi usarla in ogni momento. La formula in spray ti regala un trattamento ancora più veloce e mirato tanto da eliminare i peli in meno di dieci minuti. L’erogatore spray, poi è perfetto per raggiunge anche i punti più difficili lasciando la pelle idratata e profumata a lungo. Non devi fare altro che spruzzare la crema su braccia, gambe o zona bikini, attendere i tempi di posa, eliminare l’eccesso con la spatola e risciacquare.

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Veet Silk & Fresh, crema depilatoria sotto la doccia

Se vai sempre di corsa ma non vuoi rinunciare alla depilazione, nuovamente da Veet arriva Silk & Fresh, una crema depilatoria da usare sotto la doccia. Gli ingredienti alla base della formula sono resistenti all’acqua quindi mentre ti lavi lasci la crema agire: trascorso il tempo necessario non ti resta che eliminare l’eccesso con l’acqua tiepida. La pelle apparirà subito più idratata grazie all’azione congiunta di aloe vera e vitamina E.

Veet Silk & Fresh
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Lycia, crema depilatoria viso

Per dire addio ai peli del viso in modo indolore, la crema depilatoria viso di Lycia è da inserire nella lista dei prodotti must grazie alla texture soffice che offre un’applicazione omogenea e una rimozione delicata, senza dimenticare l’olio di Argan che ristabilisce la normale barriera cutanea.

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