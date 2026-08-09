iStock La crema depilatoria è la soluzione indolore contro i peli superflui

Se hai scelto di depilarti saprai che ci sono diversi modi per eliminare i peli superflui, e uno dei più utilizzati in estate è la crema depilatoria perché è veloce, tanto che puoi usarla perfino sotto la doccia ed economica perché con una sola confezione puoi depilarti più volte. Inoltre è il trattamento ideale per chi è alla prime armi visto che rimuove i peli senza alcun rischio a differenza del rasoio con cui potresti tagliarti o della ceretta che se non sei esperta rischia di irritare la cute.

La crema depilatoria poi è uno dei metodi più utilizzati perché si prende cura della pelle, anche di quella più sensibile. A renderlo possibile sono ingredienti lenitivi che lasciano la pelle liscia e morbida anche se la utilizzi ripetutamente. Con l’estate nel vivo e le vacanze in pieno svolgimento è il momento di fare scorta di crema depilatoria per ogni tipologia di pelle e zona del corpo. Sì, perché non esiste solo quella pensata per le gambe, ma anche quella per la zona bikini o per il viso, due parti del corpo molto sensibili da trattare con attenzione.

Veet Pure Crema Depilatoria Gambe & Corpo per pelli sensibili

Iniziamo con una crema depilatoria pensata appositamente per la pelle sensibile. Vet Pure offe una formula che è una vera e propria carezza per la tua cute: l’aloe vera e la vitamina E hanno proprietà lenitive, quindi mentre eliminano i peli nello stesso tempo vanno a nutrire la pelle e a renderla setosa, mentre i peli ricrescono molto più morbidi. Inoltre, grazie alla tecnologia Silk & Fresh dopo aver utilizzato il prodotto avrai sulla cute un piacevole aroma.

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Womn crema depilatoria zona bikini e ascelle

A prescindere dalla tipologia di pelle ci sono delle zone del corpo più sensibili di altre che hanno bisogno di prodotti specifici come la zona bikini e le ascelle. La crema Woom rimuove i peli dalla radice in soli 8 minuti assicurando una ricrescita molto più lenta e uniforme. La presenza nella formula del burro di karitè crea una barriera sulla pelle rendendola più elastica mentre l’olio di mandorle ha un effetto lenitivo.

Womn Crema depilatoria zona bikini

Veet Expert, crema depilatoria spray

La crema depilatoria è la più usata in estate perché è rapida e puoi usarla in ogni momento. La formula in spray ti regala un trattamento ancora più veloce e mirato tanto da eliminare i peli in meno di dieci minuti. L’erogatore spray, poi è perfetto per raggiunge anche i punti più difficili lasciando la pelle idratata e profumata a lungo. Non devi fare altro che spruzzare la crema su braccia, gambe o zona bikini, attendere i tempi di posa, eliminare l’eccesso con la spatola e risciacquare.

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Veet Silk & Fresh, crema depilatoria sotto la doccia

Se vai sempre di corsa ma non vuoi rinunciare alla depilazione, nuovamente da Veet arriva Silk & Fresh, una crema depilatoria da usare sotto la doccia. Gli ingredienti alla base della formula sono resistenti all’acqua quindi mentre ti lavi lasci la crema agire: trascorso il tempo necessario non ti resta che eliminare l’eccesso con l’acqua tiepida. La pelle apparirà subito più idratata grazie all’azione congiunta di aloe vera e vitamina E.

Lycia, crema depilatoria viso

Per dire addio ai peli del viso in modo indolore, la crema depilatoria viso di Lycia è da inserire nella lista dei prodotti must grazie alla texture soffice che offre un’applicazione omogenea e una rimozione delicata, senza dimenticare l’olio di Argan che ristabilisce la normale barriera cutanea.

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