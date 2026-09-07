Joheirry Mola, chi è la nuova Miss Mondo 2026 e da dove viene

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Joheirry Mola, Miss Mondo 2026

Bellezza magnetica, sorriso luminoso e un’eleganza capace di conquistare la scena al primo sguardo. Joheirry Mola è Miss Mondo 2026 e con la sua vittoria ha riportato la Repubblica Dominicana sul gradino più alto della competizione dopo 44 anni. Prima di lei c’era riuscita soltanto Mariasela Álvarez, incoronata nel 1982. Un risultato storico, conquistato superando 111 candidate provenienti da tutto il mondo e battendo in finale la spagnola Elisabeth Reynés.

Ma fermarsi agli abiti da sera, alla fascia e alla corona significherebbe raccontare soltanto una parte della sua storia. Perché prima di diventare una regina di bellezza, Mola è stata – anzi, lo è ancora – insegnante, comunicatrice, modella e promotrice di un progetto dedicato all’istruzione dei più giovani. Un curriculum che aiuta a comprendere la sicurezza mostrata sul palcoscenico internazionale. Insomma, molto più che una semplice Miss.

Chi è Joheirry Mola, la storia di Miss Mondo 2026

Classe 2001, Joheirry Mola ha studiato all’Universidad Iberoamericana (UNIBE), dove si è laureata in Economia e Management aziendale. Parallelamente ha sviluppato una carriera nel mondo dell’istruzione, lavorando come insegnante di Letteratura e Scienze sociali in lingua inglese.

Parla fluentemente spagnolo e inglese, una caratteristica diventata centrale non soltanto nella sua professione, ma anche nella causa che ha deciso di portare sul palco di Miss Mondo.

Durante la domanda decisiva della finale, infatti, la Mola ha parlato proprio di educazione, sostenendo l’importanza dell’insegnamento dell’inglese ai bambini come strumento per ampliare le opportunità di studio, comunicazione e crescita.

Non una risposta costruita soltanto per conquistare la giuria, dunque, ma un tema profondamente legato alla sua esperienza personale. Miss Mondo 2026 è la fondatrice di Voices of Tomorrow, iniziativa nata con l’obiettivo di fornire strumenti educativi, in particolare legati all’apprendimento dell’inglese, a bambini e ragazzi provenienti da comunità vulnerabili.

Un progetto che incarna lo spirito di Beauty with a Purpose, uno dei principi storicamente associati a Miss Mondo: trasformare la visibilità ottenuta grazie al concorso in uno strumento capace di produrre un impatto sociale concreto.

Dalla televisione alle passerelle: la carriera prima di Miss Mondo

Prima che il suo volto diventasse conosciuto a livello internazionale, Joheirry Mola aveva già imparato a stare davanti alle telecamere. Ha lavorato come corrispondente per Ventana a Quisqueya su Univision New York, occupandosi di cultura dominicana, questioni sociali e storie legate alla diaspora.

Un’esperienza che le ha permesso di affinare una qualità fondamentale anche nei concorsi internazionali: la capacità di comunicare. Nel marzo 2026 ha inoltre partecipato alla copertura pre-show dei Premi Soberano per Univision e ha condotto incontri con rappresentanti della stampa collegati alla manifestazione.

Nel frattempo è arrivata la carriera nella moda. Nel 2025 ha conquistato il titolo di Miss Mondo Repubblica Dominicana, rappresentando il Distretto Nazionale. È stata quella vittoria ad aprirle le porte della competizione internazionale in Vietnam.

Il cammino verso la finale non è stato immediato. La Mola si è guadagnata un posto tra le 40 semifinaliste vincendo la sfida di sfilata per la regione Americhe e Caraibi. Poi ha continuato ad avanzare mentre il gruppo delle concorrenti si restringeva: prima 20, poi 12 e infine sei.

Accanto a lei, nell’ultima fase, erano rimaste le rappresentanti di Malesia, Sudafrica, Vietnam, Eritrea e Spagna. Fino al duello conclusivo e poi vinto con Elisabeth Reynés.

La vittoria di Miss Mondo 2026 e quel gesto in spagnolo

Ma a fare la differenza, e a raccontare la personalità della nuova reginetta di bellezza, è stato pure un altro importante dettaglio. Nel corso della cerimonia, Joheirry Mola è stata l’unica tra le candidate a pronunciare alcune parole in spagnolo. Un gesto piccolo, ma dal forte significato simbolico: arrivare su uno dei palcoscenici più internazionali senza mettere da parte le proprie origini.

La sua vittoria ha assunto così un significato ancora più importante per la Repubblica Dominicana. Erano trascorsi 44 anni dall’ultima – e fino a oggi unica – corona conquistata dal Paese, quella ottenuta da Mariasela Álvarez nel 1982. La Mola è diventata la seconda dominicana della storia a riuscirci.

Il suo regno è appena cominciato, ma il percorso che l’ha condotta alla corona racconta già quale potrebbe essere la direzione dei prossimi mesi. Educazione, comunicazione e attenzione alle nuove generazioni sembrano destinate a rimanere al centro della sua agenda. Dietro il bellissimo volto da copertina c’è indubbiamente molto di più.