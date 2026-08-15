Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Chanel Cruise 2026/27

C’era una volta il minimalismo, quel periodo storico in cui “fare serata” significava possedere unicamente una carta di credito e tantissima speranza. Ebbene, l’estate 2026 fa tabula rasa di questa sobria tristezza e decide che le borse da sera devono finalmente fare quello per cui sono nate: catalizzare l’attenzione e scatenare un’invidia fulminante in chiunque stia guardando. A chi pensava che servissero solo a contenere chiavi, telefono e, al massimo, un rossetto, toccherà ricredersi.

Gli accessori cult di questi mesi sono vere e proprie opere d’arte contemporanea, pronte a trasformare ogni notte stellata in un red carpet. Del resto le occasioni non mancano: c’è quell’aperitivo in spiaggia che si sa quando inizia ma non quando finisce, la cena in terrazza tra amici storici dove l’ex si presenterà sicuramente accompagnato ed il party esclusivo in cui il dress code recita un ambiguo “effortless chic”. Proprio in questo campo minato di dubbi sartoriali la nostra It-bag rappresenta la sola certezza matematica a cui aggrapparsi per non soccombere.

Le (indimenticabili) borse da sera con cui siglare ogni apparizione dell’estate 2026

La parola d’ordine che risuona nella brezza marina è statement: le passerelle dell’estate 2026 hanno abbandonato le silhouette flosce del passato per abbracciare profili rigidi e linee nette, che sembrano rubate ad un museo di arte moderna.

Una delle tendenze più forti, non a caso, vede protagoniste pochette e clutch rigide che ridefiniscono il concetto di impugnatura, presentandoci manici scultorei che promettono di avvolgere la mano come veri e propri pezzi d’alta gioielleria, proprio come la celebre Clutch Thorn Knuckle di Alexander McQueen.

L’idea è quella di sorseggiare un drink vista tramonto stringendo un accessorio scintillante completato da un manico a forma di pesce, di serpente sinuoso o da semplici profili specchiati: non si tratta più di indossare una borsa, bensì di sfoggiare un’estensione del proprio stile che aggiunge profondità e carattere al solito abito leggero.

Per chi subisce il fascino della tradizione reinterpretata, ecco invece la pelle intrecciata confermarsi la regina indiscussa delle notti estive, specialmente se declinata in forme insolite e arricchita da chiusure d’avanguardia, alla Clutch Vongola Small di Bottega Veneta, per intenderci. Tali scrigni di artigianalità si sposano magnificamente con la palette cromatica della stagione, che spazia dai caldi toni della terra ad improvvisi bagliori metallici.

Accanto a quest’ultima anche il satin ed il raso hanno fatto il loro grande ritorno, portando con sé finiture luminose e silhouette morbide che contrastano con la rigidità delle vicine parenti.

Sono i dettagli a fare la differenza nelle nuove sac-à-main, tra piccole perline colorate, cascate di paillettes e strass preziosi a catturare le luci della città per sprigionare riflessi magnetici ad ogni minimo movimento, esattamente come fa la Clutch Flamenco Mini con perline firmata Loewe.

Non mancano all’appello, però, nemmeno le ispirazioni romantiche: i motivi floreali sulle It-bags più esclusive del momento sono iper-realistici, dai ricami tridimensionali che sembrano farli sbocciare direttamente sul tessuto, come vediamo sulle varie Valentino DeVain.

Insomma, queste piccole meraviglie forse costringono a una spietata selezione naturale di ciò che è davvero indispensabile portare con sé, ma il sacrificio in termini di spazio viene ampiamente ripagato da un notevole impatto visivo: con loro alla mano sarà sempre un successo.

JW PEI - Holly Clutch in pelle con manico gioiello