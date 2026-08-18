Il secchiello da pop corn si prepara a diventare la borsa più funny (e improbabile) di fine estate

La borsa più alla moda del momento è a forma di secchiello da pop corn e dovresti comprarla subito!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images La borsa a forma di secchiello da pop corn da comprare

Il secchiello da pop corn smette di essere un elemento da cinema e diventa un accessorio da sfruttare per rendere davvero trendy il proprio look e sorprendere tutti. Ispirata prima da Chanel, poi dal successo de Il Diavolo veste Prada 2, la borsa a forma di secchiello da pop corn è il pezzo che renderà unico il tuo outfit e ti farà sentire favolosa.

Vent’anni dopo il grande successo de Il Diavolo veste Prada, Meryl Streep e Anne Hathaway sono tornate sul grande schermo nei panni di Miranda Presley e Andy Sachs portando ai fan non solo una nuova storia, ma anche tantissime ispirazioni fashion.

In occasione dell’uscita del film è stato lanciato un secchiello per i popcorn molto particolare a forma di tote bag rossa fiammante con portachiavi abbinati. In pochissimo tempo la Handbag Popcorn Bucket ha conquistato tutti, diventando virale e lanciando una nuova moda.

La borsa a secchiello da pop corn è di tendenza

Oggi le borse a forma di secchiello da pop corn hanno subito una nuova evoluzione ancora più funny, trasformandosi in borse che sembrano uscite da un cinema del passato a metà fra stile retrò e cartoon mania.

Il segreto per indossare questa borsa eccentrica nel modo giusto è quello di giocare con i contrasti. La bag a secchiello da pop corn infatti è perfetta con look minimal e puliti che mettano al centro della scena proprio questa borsa.

Prova, ad esempio, ad abbinarla ad una gonna lunga black con spacco e un top basic. Sta benissimo anche con i jeans e una camicia bianca oppure con abiti in lino. Puoi usarla di giorno come accessorio divertente per sdrammatizzare i tuoi outfit, ma è perfetta pure la sera, magari con un tubino nero oppure con un abito in seta.

Pure la scelta dei colori è importante. La bag che richiama il secchiello dei pop corn al cinema ha colori particolarmente accesi, dunque sarebbe meglio evitare le nuance vivaci, scegliendo capi a tinta unita. Una filosofia da seguire anche per quanto riguarda le scarpe, optando per sandali flat o sneakers bianche per non sbagliare ed esaltare al massimo la vena ironica della bag.

Quando sfoggiare questo accessorio? Diversamente da quanto potrebbe sembrarti da una prima occhiata la borsa secchiello per pop corn si adatta a numerose occasioni. Acquistala ora per utilizzarla non solo nei tuoi appuntamenti di fine estate, ma per tutta la prossima stagione.

Sfoggiala, ad esempio, per un aperitivo con le amiche, per una passeggiata in città o una giornata a base di shopping. Si tratta dell’accessorio perfetto per aggiungere un tocco di ironia al tuo look, puntando su qualcosa che ti renderà decisamente unica e attirerà l’attenzione di tutti.

L’idea? Acquista due versioni della borsa a forma di cestello per pop corn. La prima, più retrò e stile cinema, sarà l’ideale da indossare durante il giorno, mentre la seconda sarà la tua fedele alleata per la sera, grazie ai dettagli con le perline e ai colori più scuri, ispirati alla borsa simbolo di Chanel.

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