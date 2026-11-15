Costanza Cocconcelli, la multa dopo il record italiano tra gioia e rabbia

IPA Costanza Cocconcelli

Prima la gioia per aver battuto il record italiano nei 100 misti, conquistando così il pass per i mondiali di Pechino. Poi la rabbia per la multa da 120 euro per divieto di sosta. Non si può dire che siano mancate le emozioni nella giornata di Costanza Cocconcelli. La nuotatrice si è sfogata sui social, postando il bollettino della contravvenzione e un commento ironico alla Polizia Locale di Riccione: “Ottimo lavoro”. Un momento che avrebbe dovuto essere ricordato per un importante successo sportivo e che invece ha avuto come finale una sorpresa decisamente meno piacevole.

Il record e la medaglia

E pensare che la giornata di Costanza Cocconcelli era partita così bene. La sua performance nei 100 misti era stata praticamente perfetta e, con il tempo di 58″18, in vasca era riuscita a migliorare di quasi quattro decimi il record italiano che comunque già le apparteneva. Un risultato importante, arrivato in una competizione di grande livello e davanti a un pubblico che ha potuto assistere a una prova di altissimo valore tecnico. “Inseguivo questo record da un po’ di tempo ed è arrivato proprio nella serata in cui serviva… Sono emozionatissima, ma anche consapevole dei miei mezzi”, ha commentato dopo la gara. Questo per lei significa non solo la medaglia d’oro agli Assoluti Invernali di nuoto 2026, ma anche la qualificazione per i Mondiali di dicembre che si terranno a Pechino.

La multa rovina la festa

Insomma, una volta uscita dall’impianto sportivo avrebbe voluto soltanto festeggiare, come sarebbe stato logico dopo una prestazione del genere. E invece il biglietto svolazzante sul parabrezza in un attimo ha spento l’entusiasmo. “Complimenti alla Polizia Comunale di Riccione per il 120 euro di multa a tutte le macchine che non hanno trovato parcheggio al Campionato italiano Assoluto di Riccione” ha scritto. Gli agenti, a quanto pare, si sono scatenati e la campionessa non è stata l’unica colpita. Come si dice: mal comune mezzo gaudio. Anche se forse in questo caso la consapevolezza che ad essere multate sono state le persone che erano lì per assistere al tuo trionfo fa solo crescere l’amarezza.

Chi è Costanza Cocconcelli

Classe 2002, originaria di Bologna, Costanza Cocconcelli è una delle protagoniste del nuoto italiano insieme a Thomas Ceccon e Benedetta Pilato. Specializzata nei misti, ma competitiva anche negli altri stili, ha iniziato a farsi notare giovanissima, fino ad arrivare alla Nazionale maggiore nel 2019, quando ha partecipato agli Europei in vasca corta di Glasgow. Da allora la sua carriera è stata costellata di soddisfazioni, tra medaglie internazionali e competizioni di altissimo livello.

Nel 2022 ha conquistato l’argento nella staffetta 4×50 misti mista ai Mondiali in vasca corta di Melbourne, mentre nel 2024 ha realizzato il sogno di partecipare alle Olimpiadi di Parigi. Tesserata per le Fiamme Gialle e per il Nuoto Club Azzurra 91 di Bologna, Cocconcelli continua a inseguire nuovi traguardi in piscina. Quello appena raggiunto a Riccione, con il record italiano nei 100 misti, è un’altra importante conferma del suo talento. Una soddisfazione che, almeno per qualche ora, avrebbe meritato di essere celebrata senza sorprese sul parabrezza.