Il male che mi fai oggi, tornerà a te domani

editato in: da

Molte volte siamo rimaste ferite, deluse, da chi pensavamo che sarebbe restato nella nostra vita nel bene e nel male.

E invece le cose cambiano e anche le persone, e chi, era entrato nella nostra vita per renderci felici, si trasforma nel nostro peggior nemico e ci ferisce, ci fa soffrire.

Questo duole, al cuore e all’anima, ma ogni donna forte sa bene, che per affrontare la sofferenza, deve attraversarla. Quello che però, occorre imparare a fare è perdonare chi ci ha fatto del male, perché sarà la vita a sistemare le cose.

La legge dell’eterno ritorno, ha una mira infallibile, e non sbaglia mai. Se abbiamo fatto del bene, un giorno saremo ripagate di questo con avvenimenti e persone che porteranno il sole nella nostra vita. D’altro canto, chi ci ha fatto del male non otterrà sconti. Chi ha ferito una persona, anche più volte, si troverà prima o poi a fare i conti con le sue azioni e con quello che la vita gli riserva.

Sono molte le persone che scelgono di vivere secondo regole proprie, fatte di menefreghismo e cattiveria, che inevitabilmente turbano l’equilibrio di chi gli sta accanto. Questi pessimi individui, spesso approfittano dell’altruismo e del buon cuore degli altri per un tornaconto personale.

Il risultato è che feriscono, a volte anche senza cattiveria, ma con i loro atteggiamenti, ignorano totalmente i sentimenti e le emozioni di chi li circonda: inevitabilmente fanno del male alle persone.

Questo comportamento però non resta impunto, nella vita infatti, tutto il male che si fa, torna sempre indietro, l’universo non può perdonare.

La legge del ritorno in realtà, non è una punizione, o meglio non dovrebbe essere vista così. Potrebbe infatti essere uno spunto di riflessione interiore per ammettere e comprendere i propri errori, imparare da quelli e iniziare a trattare le persone e se stessi con rispetto.

Spesso infatti, gli individui che assumono atteggiamenti distruttivi nei confronti degli altri, stanno prima di tutto auto sabotando se stessi e la possibilità di essere felici e di avere una vita circondata di amore e serenità.

Ma ogni atteggiamento nella vita ha una conseguenza, sta a noi accettarla e cambiare le sorti.