Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Emma Marrone

Stile rock e grande carattere, Emma Marrone è una fra le cantanti più amate di sempre. Arrivata al successo grazie ad Amici di Maria De Filippi, ha saputo costruirsi una solida carriera nel mondo della musica, fra hit di successo e concerti sold out. Nonostante sia famosissima però pochi sanno quanto è alta Emma Marrone.

Quanto è alta Emma Marrone?

Emma Marrone è alta 1,63 centimetri. Classe 1984, la cantante è nata il 25 maggio a Firenze, ma è cresciuta ad Aradeo, in provincia di Lecce, ed è del segno dei Gemelli. A iniziato a cantare sin da piccolissima, seguendo il padre musicista in una band.

Nel 2003, Emma Marrone ha debuttato nel mondo dello spettacolo partecipando al talent Superstar Tour e trionfando. Poi la formazione del gruppo tutto al femminile Lucy Star e nel 2010 l’ingresso nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Da lì la carriera di Emma non si è più fermata partendo dal singolo Calore sino al trionfo al Festival di Sanremo 2012 con la canzone Non è l’inferno.

Il segreto dello stile di Emma Marrone: tacchi alti e dettagli rock

Lo stile di Emma Marrone è un mix di sensualità, eleganza e grinta rock. Negli anni lo stile della cantante è evoluto, nonostante ciò lei non ha mai tradito la sua personalità forte e istintiva. Quando è in tour, nelle esibizioni sul palco, l’artista salentina punta su un’estetica ricca di energia e su look che le consentono di muoversi facilmente, trasmettendo forza e libertà.

Nel suo armadio troviamo soprattutto giacche biker, trench e tute aderenti, ma anche abiti effetto coccodrillo e capi con borchie e dettagli metallici. Emma adora anche gli short in denim, spesso abbinati alle calze a rete, i body sgambati, i corsetti strutturati e i bustier, pezzi in grado di mettere in risalto al massimo il punto vita.

Fra i pezzi preferiti del look di Emma Marrone ci sono senza dubbio gli stivali. L’artista ed ex star di Amici adora gli anfibi, i modelli texani, ma anche i maxi cruissardes che arrivano sopra il ginocchio, a punta e con tacchi alti.

Il segreto del suo stile sta senza dubbio nella grande autenticità. Emma, nonostante il successo, è sempre rimasta una persona diretta e senza filtri, distante dalla figura del personaggio famoso. Anche quando sfoggia abiti di alta moda oppure di maison importanti, la Marrone riesce ad essere sempre spontanea, grazie soprattutto alla sua attitudine rock e a dettagli grintosi che non passano inosservati.

“Mostratevi senza vergogna e pudore come faccio io – aveva raccontato qualche tempo fa, rivolgendosi ai fan -, non me ne frega niente di cosa scrivono di me, non mi faccio dire da quattro ignoranti come vestirmi. Ogni corpo ha la sua dignità e la sua bellezza, la perfezione non esiste”.

Sempre in quell’occasione aveva esortato chi la seguiva. “Il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e soprattutto dovete vestirvi come vi pare”, aveva aggiunto.