Emma Marrone, l’emozionante discorso al matrimonio del fratello Checco

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Emma Marrone

Lo scorso 17 giugno Checco, l’amatissimo fratello di Emma Marrone, si è sposato. Un momento emozionante per la cantante, ma anche l’occasione perfetta per raccontare lo splendido rapporto con suo fratello. Emma ha scelto di farlo in un discorso commovente che scopriamo solo ora, grazie ad un video pubblicato su Instagram.

Emma Marrone, il discorso emozionante al matrimonio del fratello

Nella clip Emma Marrone, con un microfono in mano, si rivolge al fratello Francesco Marrone e alla storica compagna (diventata in quel giorno moglie) Maria Elisa Pellegrino.

“Checco noi non abbiamo scelto di essere fratelli – ha spiegato Emma, con la voce rotta dall’emozione – noi ci siamo ritrovati figli dei nostri genitori. Il rapporto che abbiamo costruito nella nostra vita lo abbiamo deciso noi, sin da piccoli”.

La cantante si è poi emozionata, parlando dei momenti felici vissuti insieme al fratello Checco, ma anche di quelli tristi. Il riferimento, anche senza specificare, riguarda la dolorosa scomparsa di Rosario Marrone, papà di Emma e Checco. Un pilastro importante nella loro vita, venuto a mancare nel settembre del 2022, lasciando un vuoto enorme nell’esistenza di chi lo amava.

L’esperienza drammatica della morte di papà Rosario ha unito ancora di più Emma e Checco che hanno cercato, con l’aiuto reciproco, di elaborare quel lutto.

“Siamo sempre stati uniti – ha rivelato Emma -, ci siamo sempre amati e ci siamo aiutati nei momenti belli ma soprattutto nei momenti più disastrosi e devastanti della nostra vita e per me oggi vedere un pezzo della mia carne vivere un giorno così bello è come se lo stessi vivendo io al posto tuo. E sono veramente felice di vederti così… felice”.

Emma Marrone si è poi rivolta a Maria Elisa, grande amore di Checco. “Quando ti ho vista per la prima volta ci siamo guardate, non ci siamo parlate tantissimo – ha ricordato -. Però quando ho visto il modo in cui guardavi mio fratello con quegli occhi pieni di cura, pieni di amore, ho rivisto i miei occhi. E ho detto sì, questa ragazza lo ama almeno quanto lo amo io, se non di più. Mio fratello meritava e merita una persona così bella, così pura”.

L’emozione di Emma Marrone su Instagram

L’ex star di Amici si è poi rivolta alla coppia, concludendo il suo discorso con un augurio bellissimo. “E quindi ci meritiamo tutto questo amore e ci meritiamo tutta questa bellezza – ha detto – e ci meritiamo tutte queste bellissime persone che oggi sono qui per voi, perché ve lo meritate, perché siete due cuori puri ed è giusto che nella vita, nonostante mille tempeste, alla fine vi siete incontrati, perché due persone così si meritano. Quindi io vi vorrei dire grazie per questo sogno che ci state facendo vivere. Ci saranno degli alti, dei bassi, come in tutte le grandi storie d’amore”.

Poi la promessa commovente e un lungo abbraccio: “Non fate entrare il chiacchiericcio, non permettete mai agli altri di far parlare di voi anche perché se mai dovesse succedere, ci sono io, il vostro cane da guardia. Vi amo, auguri”.