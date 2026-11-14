Emma Watson inciampa e cade sul red carpet, come sta ora

IPA Emma Watson

Era una di quelle occasioni in cui tutto avrebbe dovuto filare liscio. Un red carpet, un abito stupendo, i fotografi pronti a scattare, gli sguardi di tutti puntati addosso. E invece la serata di Emma Watson non è andata proprio come previsto. La location esclusiva e un bellissimo vestito erano presenti come da copione e l’atmosfera glamour non mancava. Peccato però che invece che marciare trionfalmente tra la folla l’attrice si ruzzolata a terra, e quei flash che avrebbero dovuto immortalare il suo momento da diva sono stati gli stessi che hanno ripreso il suo imprevisto capitombolo. Una scena che nessuno si aspettava e che, nel giro di pochissimo tempo, ha fatto il giro del web.

La caduta diventa virale

Emma Watson era tra gli invitati del party di GQ Men a Los Angeles nella lussuosissima location dello Château Marmont. Un evento annuale tra i più importanti per il bel mondo hollywoodiano, al quale erano presenti anche Matt Damon, Andrew Garfield, Cara Delevingne, Jimmy Kimmel e Chris Rock, solo per citarne alcuni. L’attrice aveva scelto un bellissimo abito vintage nero con ricami colorati e pump a strisce bianche e nere: un look chic senza sforzo, perfettamente in linea con l’immagine che Emma cerca di trasmettere. Elegante, sofisticata e con quel tocco originale che la distingue, aveva tutte le carte in regola per attirare l’attenzione dei fotografi.

E in effetti così è stato, anche se per un motivo decisamente diverso da quello immaginato. Mentre si avvicinava all’ingresso dell’hotel, la leggera pendenza del suolo e l’altezza dei tacchi si sono rivelate una combo micidiale per lei, che è caduta lunga distesa a terra. Un attimo prima stava raggiungendo l’ingresso con passo sicuro, quello dopo si è ritrovata sul pavimento davanti agli obiettivi dei fotografi. Neanche a dirlo, i presenti hanno ripreso la scena senza esitazione e le immagini, diffuse rapidamente sui social, sono diventate virali.

Del resto, quando si tratta di red carpet, ogni dettaglio viene osservato e immortalato, compresi gli imprevisti meno glamour. E se normalmente le fotografie di una serata di gala raccontano abiti, accessori e pose studiate, questa volta a conquistare la scena è stato un momento decisamente più spontaneo. Una piccola disavventura che ha trasformato l’arrivo di Emma Watson in uno degli episodi più commentati della serata.

Come sta Emma Watson dopo la caduta

Per fortuna, non è stato nulla di grave. Dopo essere finita a terra, Emma Watson si è rialzata immediatamente ed è stata la prima a farsi una risata sull’accaduto, prima di proseguire verso la festa. Forse un lieve imbarazzo, probabilmente un piccolo spavento, sicuramente un po’ di dolore alle ginocchia, ma niente che abbia impedito all’attrice di godersi la serata di gala. La sua reazione, del resto, ha contribuito a rendere l’episodio meno drammatico e persino divertente: nessuna fuga precipitosa, nessun tentativo di nascondersi dagli obiettivi, ma la capacità di prendere con filosofia un momento decisamente poco fortunato.