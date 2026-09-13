Heidi Klum, regalo da sogno per il figlio: una Ferrari per i suoi 21 anni

IPA Heidi Klum e suo figlio Henry Samuel

Una delle cose più belle che possano succedere nel giorno del proprio compleanno, è scartare un pacchetto e trovare al suo interno proprio ciò che si desiderava di più. Un libro, un paio di scarpe, un piccolo gioiello sono cose che fanno piacere, ma che dire quando sotto al fiocco c’è una Ferrari F430 rossa? Quali emozioni si provino in un caso del genere lo può raccontare Henry Samuel, il figlio di Heidi Klum, che ha ricevuto il bolide come regalo per i suoi 21 anni. Un dono, da parte della modella e del marito Tom Kaulitz, che non è stato scelto a caso ma ha una storia che risale a sette anni fa.

La Ferrari in regalo

Ma procediamo con ordine. Heidi Klum ha postato sui social il video della consegna del regalo di compleanno ad Henry. Nel filmato si vedono il ragazzo e Tom Kaulitz che escono dalla porta di casa e lo stupore si disegna sul viso del ragazzo, letteralmente a bocca aperta. “Non posso credere che sia arrivato questo momento. Hai aspettato così tanti anni” dice Heidi Klum fuori campo, e sposta l’inquadratura lasciando di sasso anche lo spettatore.

Sul pizzale è parcheggiata una supercar rossa fiammante, con tanto di fiocco dorato. “Oh mio Dio! Non so nemmeno cosa dire”, esclama il ragazzo mentre il Tom accanto a lui è contento quasi quanto il festeggiato.

Il retroscena

Dietro un regalo del genere si nasconde un retroscena tenerissimo che è la stessa Heidi Klum a svelare postando un filmato risalente a sette anni fa. Henry sfida Tom a Mario Kart e il patto che siglano è chiaro: se avesse perso il ragazzo avrebbe dovuto rinunciare ai videogiochi per tre mesi e realizzare un dipinto che lo ritraeva alla guida, se fosse riuscito a battere Tom avrebbe ricevuto in regalo per i 21 anni una Ferrari.

Una scommessa giocosa, una sfida come tante che si fanno in famiglia e che poi vengono dimenticate. Invece Tom Kaulitz, evidentemente uscito sconfitto dalla gara, non ha scordato per niente la promessa fatta al figlio di sua moglie. Ha atteso sette anni, e alla fine ha onorato l’impegno preso facendogli trovare la macchina dei suoi sogni.

Chi è Henry Samuel

Tra Tom Kaulitz e Henry Samuel il rapporto non potrebbe essere migliore. Il frontman dei Tokyo Hotel è entrato nella vita del ragazzo nel 2019, quando ha iniziato a frequentare e poi ha sposato Heidi Klum. All’epoca Henry aveva 14 anni e in questo tempo i due hanno costruito un rapporto di sintonia e complicità.

Henry Günther Ademola Dashtu Samuel, questo il nome completo del ragazzo, è il primo figlio che Heidi Klum ha avuto dal suo ex marito Seal. Nato nel 2004, ha seguito le orme della madre e della sorella Leni Klum (nata dalla relazione della super modella con Flavio Briatore) avviando una carriera nel mondo della moda. Ama lo sport, la musica e il cinema e sfila in passerella con un carisma già da divo. Ha anche partecipato all’Amfar gala a Venezia accanto alla madre e al patrigno, dimostrando di avere già il carisma che ci vuole per farsi notare.