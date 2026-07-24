Selena Gomez e Benny Blanco, vacanza in Italia all’insegna dell’amore (e del buon cibo)

Vacanza italiana per Selena Gomez e Benny Blanco, che hanno celebrato il compleanno della cantante con una lezione di cucina

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Le vacanze estive sono ormai in pieno svolgimento e moltissimi vip hanno già sfoggiato look mozzafiato e mete da sogno. E se tanti volti noti nostrani hanno optato per viaggi internazionali, ci sono altrettanti vip internazionali che hanno scelto di passare qualche giorno godendosi le bellezze che l’Italia può offrire.

Tra di loro ci sono Selena Gomez e Benny Blanco: la coppia, che è convolata a nozze a settembre 2025, ha scelto di festeggiare la bella stagione e il compleanno della cantante tra Toscana ed Emilia-Romagna senza farsi mancare una scorpacciata di prodotti tipici e una speciale lezione di cucina.

Selena Gomez e Benny Blanco, la romantica vacanza in Italia

Il fascino della dolce vita italiana continua a conquistare anche le star internazionali. Tra paesaggi da cartolina, tradizioni e buona cucina, il nostro Paese è sempre più spesso la meta scelta dai vip per concedersi qualche giorno di relax o celebrare occasioni speciali.

Mentre Dua Lipa ha scelto la Sicilia per il suo matrimonio, Selena Gomez e Benny Blanco hanno invece deciso di trascorrere parte dell’estate tra Toscana ed Emilia-Romagna. La cantante e il produttore si sono goduti il mare, il sole e gli scorci più suggestivi dei borghi italiani.

A raccontarlo è stata la stessa Selena, che su Instagram ha condiviso una serie di scatti insieme al marito: gite in barca, tavole imbandite con specialità locali, passeggiate tra i vicoli e persino una partita a Scarabeo.

Una carrellata di immagini ed esperienze che raccontano il lato più autentico dell’Italia e mostrano perché tanti vip internazionali continuano a sceglierla per le loro vacanze: il ritmo lento, la buona cucina e un’atmosfera romantica difficile da trovare altrove.

Selena Gomez, il compleanno festeggiato come una chef

E se i paesaggi toscani e romagnoli hanno fatto da sfondo ai momenti più romantici della vacanza, la cucina italiana è stata senza dubbio una delle grandi protagoniste del viaggio. Tra pranzi, cene e specialità locali, Selena Gomez e Benny Blanco hanno approfittato del loro viaggio per immergersi ancora di più nelle nostre tradizioni culinarie.

Il loro soggiorno è coinciso anche con un’occasione speciale: il 34esimo compleanno della cantante. E Benny Blanco ha deciso di sorprenderla con un’esperienza decisamente fuori dal comune: organizzando per lei una lezione di cucina dedicata ad alcuni dei piatti simbolo della tradizione italiana.

A condividere il momento è stato lo stesso produttore, che su Instagram ha pubblicato un video in cui Selena si cimenta ai fornelli con entusiasmo. La cantante ha imparato a preparare la pasta fresca fatta a mano, i fiori di zucca ripieni e una classica parmigiana di melanzane, seguendo passo dopo passo i consigli degli chef e divertendosi durante tutta l’esperienza.

Un momento di risate, assaggi e tanta curiosità: la lezione di cucina si è trasformata in uno dei ricordi più belli della vacanza italiana della coppia, oltre che in un modo originale per festeggiare un compleanno lontano da casa. Senza contare che, al loro ritorno, i due potranno provare a ricreare il menù portando con loro un pezzetto d’Italia.