Abito camicia e infradito flat: Dakota Fanning svela l’ultimo mix and match dell’estate che sta bene a tutte

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Il look di Dakota Fanning da copiare

Dakota Fanning ci regala il look definitivo per affrontare la fine dell’estate, da sfoggiare prima dell’arrivo dell’autunno. L’attrice è stata avvistata per le strade di New York con un outfit favoloso, tanto semplice da replicare quanto chic. Abito camicia e infradito flat sono la combo vincente della diva che ha optato per un look rilassato, ma glam.

Produttrice esecutiva e attrice, Dakota Fanning si gode le ultime settimane dell’estate, fra impegni lavorativi e relax. La diva sarà presto al cinema con The Nightingale, film in cui reciterà come co-protagonista insieme alla sorella Elle Fanning.

La pellicola, tratta dal bestseller di Kristin Hannah, racconta la storia di due sorelle ed è ambientata nella Francia della seconda guerra mondiale. Sarà inoltre nel cast di The Sun Never Sets, una commedia di Joe Swanberg in cui Dakota Fanning interpreterà Wendy.

Dakota Fanning con l’abito camicia e le infradito: il look chic e rilassato da copiare

Dakota dunque è una donna impegnatissima ed è una fan dei look pratici, ma di grande impatto. La scelta dei capo di questa combo d’altronde non è casuale. Perfetto sia per il giorno che per la sera, il chemisier è l’abito jolly da tenere sempre nell’armadio. A maniche corte, lunghe oppure a mezze maniche, si adatta alle necessità di chi lo indossa, anche puntando su tessuti leggeri, più trasparenti o coprenti.

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D’altronde l’abito chemisier è davvero il pezzo must have da avere sempre nell’armadio. Sia nelle versioni più classiche che in quelle più elaborate ed estrose. Perfetto in città (Dakota Fanning docet), ma anche al mare. Sinonimo di eleganza versatile, questo capo è il compagno d’avventura perfetto per traghettarci dalla fine dell’estate all’autunno.

Il bello dell’abito camicia è che puoi trasformarlo semplicemente utilizzando gli accessori. Puoi aggiungere una cintura per slanciare la figura, ma anche una collana. Per quanto riguarda le scarpe invece hai davvero l’imbarazzo della scelta in base alle tue necessità e a quello che vuoi esprimere.

Per una serata chic puoi optare per décolleté a punta o slingback. Durante il giorno invece sta benissimo con sneakers e infradito flat.

La sua versatilità non riguarda solo la capacità di adattarsi a varie situazioni, ma anche quella di esaltare fisicità molto diverse fra loro. Svasato e leggero, l’abito camicia riesce ad esaltare qualsiasi silhouette, sottolineando nel modo giusto il punto vita e il décolleté.

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Un capo da mettere nell’armadio e considerare il must have della stagione (e non solo) anche per via delle sue numerose declinazioni. Può trasformarsi in un abito bon ton nella sua versione mini, ma può anche rendere il tuo look più ricercato e grintoso, magari grazie all’abbinamento con gli stivaletti.

Durante il giorno, con sandali flat e ballerine, l’abito camicia è perfetto in denim o cotone, mentre la sera, in tessuti più ricercati, può sostituire tailleur e tubini. La combo proposta da Dakota Fanning è l’occasione per testare il potere del chemisier prima che l’estate finisca e non lasciarlo più!

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