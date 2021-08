Borghi, le parole per Irene che tutte vorrebbero sentirsi dire

editato in: da

È estremamente concentrato sul suo lavoro, Alessandro Borghi. L’attore, infatti, si dedica alla recitazione con passione e dedizione, prestando il suo volto e il suo talento per interpretare ruoli impegnativi in film e serie tv dal successo assicurato. Non dimentica, però, che nella vita non esiste solo carriera e, nella sua, ha fatto spazio anche all’amore.

Pochi anni fa, precisamente nel 2019, Alessandro Borghi ha conosciuto Irene Forti e, da allora, è nato un sentimento indistruttibile che li tiene uniti. Una storia bellissima, sì, ma mai urlata o sbandierata sulle riviste di gossip. Anche sui loro profili social, i due mantengono un alto livello di riservatezza, probabilmente per proteggere la loro relazione da voci e pettegolezzi.

Si sostengono, tanto che Borghi dall’amore non si lascia distrarre. A breve presenterà Mondocane alla Mostra del Cinema di Venezia, unico lavoro italiano in gara. Al momento, inoltre, sta girando Le otto montagne, film tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Cognetti. E proprio in occasione dei suoi prossimi passi, si è concesso con un’intervista a Io Donna, parlando anche del suo rapporto con Irene.

E a lei, Borghi, ha riservato parole di profonda stima, quelle che, oltre alle dichiarazioni romantiche e ai ‘ti amo’, ogni donna vorrebbe sentirsi dire. Sono dichiarazioni, quelle di Borghi, che lasciano trapelare quanto solido e profondo sia il rapporto con Irene e quanto la loro relazione abbia un’influenza positiva sulle vite di entrambi.

L’attore, infatti, ha dichiarato di aver iniziato a leggere di più proprio grazie alla fidanzata, che lui descrive come una persona molto acculturata. Rivela, poi, un curioso aneddoto: il primo libro che le ha suggerito, è stato proprio ‘Le otto montagne’.

Alessandro, sempre estremamente riservato, raramente si è lasciato andare a parole che lasciassero trapelare parte della sua vita privata. Questa volta, però, non si è trattenuto e ciò che ha detto ha fatto comprendere come Irene sia una delle parti migliori della sua vita.

Credo – ha aggiunto – che gli uomini da soli abbiano poche chance di essere interessanti. Devono sempre essere accompagnati, se ci riescono, da una donna più interessante di loro: io adesso ce l’ho.

Probabilmente, di Irene Forti e Alessandro Borghi come coppia sentiremo parlare poco anche in futuro. La loro storia rimarrà poco accessibile a sguardi indiscreti. Ma una cosa è innegabile: l’amore che li lega non potrebbe essere più profondo e più sincero.