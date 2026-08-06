Bruce Springsteen ha annunciato che sua moglie Patti, a cui è stato diagnosticato un tumore nel 2018, è in remissione.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Bruce Springsteen e Patti Scialfa

Un grande amore e un messaggio di speranza per chi sta affrontando la malattia. Bruce Springsteen ha raccontato in un lungo videomessaggio che sua moglie Patti Scialfa, dopo ben otto anni di cure, è in remissione dal cancro che le era stato diagnosticato nel 2018.

Bruce Springsteen: l’annuncio sul tumore della moglie

L’annuncio di Bruce Springsteen è arrivato in occasione del raduno della Pan-Mass Challenge, manifestazione ciclistica realizzata per raccogliere fondi a favore della ricerca sul cancro. L’evento si è svolto a Worcester, nel Massachusetts, e ha visto fra i momenti più emozionanti la diffusione di un videomessaggio di The Boss.

Sua moglie Patti Scialfa ha infatti ricevuto una diagnosi di mieloma multiplo, un tumore del sangue. Dopo essersi sottoposta alle cure, finalmente i medici le hanno annunciato che il cancro è in remissione.

“Come sapete, Patti convive con il mieloma multiplo da oltre otto anni, ma fortunatamente ora è in remissione – ha rivelato Springsteen, intervenendo dal suo studio di casa a Colts Neck, nel New Jersey -. Come milioni di famiglie che affrontano il cancro, abbiamo imparato ciò che ogni paziente scopre lungo il proprio percorso: la speranza ha un volto. È quello del medico che non smette mai di cercare nuove cure e di prendersi cura dei pazienti; quello dell’infermiera che ci resta accanto quando abbiamo paura e rende il nostro cammino un po’ più facile”.

Bruce Springsteen ha poi spiegato che il percorso di cura intrapreso da sua moglie “ci ha insegnato anche qualcosa che spero ognuno di noi, ogni americano, possa comprendere. La ricerca medica non è politica. Non è una voce di bilancio. È ciò che permette alle famiglie di ritrovare la speranza quando sembra impossibile farlo”.

Il cantautore e chitarrista statunitense ha poi ricordato di aver trascorso “la vita a scrivere canzoni su chi continua a credere anche quando la vita dà ogni motivo per smettere. Su chi si rifiuta di lasciare indietro qualcuno”. The Boss ha poi aggiunto: “Questo per Patti e per me, è sempre stato il volto migliore dell’America. E oggi, più che mai, il mondo ha bisogno di eroi quotidiani come le persone che compongono il Pan-Mass Challenge”.

Un discorso toccante, seguito da versione acustica di Born to Run.

Chi è Patti Scialfa, il grande amore di Bruce Springsteen

Classe 1953, Patti Scialfa è nata nel New Jersey ed è una cantautrice e chitarrista statunitense. Nella sua lunga carriera ha fatto la storia grazie alla E Street Band e da oltre quarant’anni è legata a Bruce Springsteen. Di origini italiane e cresciuta con la passione per la musica, negli anni Settanta, Patti ha iniziato a frequentare alcuni locali storici del Jersey Shore.

Il primo incontro con The Boss sarebbe avvenuto proprio in quell’occasione, ma l’amore sarebbe sbocciato solamente nel 1984 durante il tour iconico Born in the U.S.A. dove lei lavorava come corista. Da quel momento i due non si sono più lasciati. Ottenuto il divorzio dalla prima moglie alla fine degli anni Ottanta, il cantautore statunitense ha poi sposato la sua Patt nel 1991.

Dal loro amore sono nati tre figli: Evan, Jessica e Sam. Il legame fra Patti e Bruce si divide da sempre fra palco e vita privata. L’intesa fra marito e moglie è fortissima ed è ben visibile durante i loro duetti, divenuti ormai iconici.