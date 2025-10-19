Che Tempo Che Fa, anticipazioni del 19 ottobre: Bruce Springsteen e Jeremy Allen White ospiti

Nella puntata del 19 ottobre di "Che tempo che fa", Fabio Fazio ospiterà Bruce Springsteen e Jeremy Allen White, oltre a Virginia Raffaeli e altri volti noti della tv

La puntata di Che Tempo Che Fa del 19 ottobre, in onda su Nove alle 19:30, si annuncia a dir poco imperdibile: Fabio Fazio riceverà infatti nel suo salotto Bruce Springsteen e Jeremy Allen White, chiamato a vestire i panni di The Boss nel nuovo biopic a lui dedicato. Ma ci sarà spazio anche per Virginia Raffaeli e Diego Abatantuono, oltre al consueto appuntamento con il “Tavolo”.

Bruce Springsteen e Jeremy Allen White a Che Tempo Che Fa

Fabio Fazio mette a segno un altro “colpaccio televisivo”: nella puntata del 19 Ottobre di Che Tempo Che Fa arriveranno in esclusiva la leggenda del rock Bruce Springsteen e Jeremy Allen White, in occasione dell’uscita in sala il 23 ottobre di Springsteen: Liberami dal Nulla. Nella pellicola, l’attore vincitore di 3 Golden Globe e 2 Emmy interpreta il Boss, che in oltre 50 anni di carriera conta 140 milioni di dischi venduti, 20 Grammy Awards, un Premio Oscar, due Golden Globe e uno Special Tony Award.

Il film diretto da Scott Cooper, il primo basato sulla vita del grande cantautore americano e tratto dal libro Liberami dal nulla. Bruce Springsteen e Nebraska di Warren Zanes, racconta la genesi di Nebraska, un album acustico puro e tormentato uscito nel 1982 che ha segnato un momento di svolta nella vita di Springsteen.

La performance di Jeremy Allen White, già ampiamente acclamata dalla critica, potrebbe regalare all’attore americano l’ennesimo riconoscimento di carriera: diventato celebre con la serie tv Shameless, il 34enne ha già vinto 3 Golden Globes e 2 Emmy Awards per il ruolo in The Bear.

A Che Tempo Che Fa anche Virginia Raffaele e Diego Abatantuono

Sempre restando in ambito cinematografico, ci sarà spazio anche per Virginia Raffaele, Aldo Baglio e Diego Abatantuono, protagonisti del nuovo film di Riccardo Milani, La vita va così. La pellicola, nelle sale da giovedì 23 ottobre, ha inaugurato fuori concorso la 20/a Festa del Cinema di Roma ed è ispirata alla vera storia del pastore sardo Ovidio Marras.

Fazio condurrà anche una lunga intervista a Pupi Avati, vincitore a maggio del David di Donatello alla carriera e autore del nuovo libro Rinnamorarsi. Cronaca di sentimenti veri e immaginari. Confermati infine in studio il parroco della Sacra Famiglia a Gaza, padre Gabriel Romanelli; Chiara Amirante, in libreria con Liberi di amare. La vocazione; Don Davide Banzato; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Carlo Rovelli, autore del libro Sull’eguaglianza di tutte le cose – Lezioni americane; la giornalista Cecilia Sala; l’editorialista de la Repubblica e conduttore di “Circo Massimo” su Nove Massimo Giannini; il direttore responsabile de il Post Francesco Costa; Marco Varvello; Michele Serra.

L’appuntamento con Il Tavolo di Che Tempo Che Fa

Come di consueto, a chiudere la puntata sarà l’appuntamento con Che tempo che fa – il Tavolo, a cui siederanno Mara Venier; Francesco Gabbani, nuovo giudice di X-Factor e in radio col brano Dalla mia parte; Nino Frassica; Mara Maionchi; Mago Forest, protagonista della sesta stagione di GialappaShow; Francesco Paolantoni; Ubaldo Pantani; la Signora Coriandoli; Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni che organizzerà il primo Festival dello Spettacolo dal 24 al 26 ottobre a Milano; Diego Abatantuono; Gigi Marzullo; Giucas Casella.