Fabio Fazio fa il colpaccio, Bruce Springsteen ospite a Che Tempo Che Fa

Ufficio Stampa NOVE Bruce Springsteen a Che Tempo Che Fa

Fabio Fazio, che colpaccio! Domenica 19 ottobre a Che Tempo Che Fa arriva la leggenda del rock Bruce Springsteen. L’occasione è ghiotta per il NOVE, che coglie la palla al balzo e gli affianca Jeremy Allen White, l’attore che lo interpreta nel film Springsteen: Liberami dal nulla, che uscirà nelle sale italiane il prossimo 23 ottobre.

Bruce Springsteen e Jeremy Allen White a Che Tempo Che Fa

Con oltre 140 milioni di dischi venduti e onorificenze come la Presidential Medal of Freedom, “The Boss” – questo il suo soprannome – arriva sul NOVE per un’intervista esclusiva con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Merito del canale, ma anche di una enorme operazione promozionale che unisce cinema e musica.

Springsteen non è soltanto una leggenda del rock (non occorre spiegarlo), ma anche il protagonista di un film che certamente gli appassionati e i curiosi non vorranno perdersi per nulla al mondo. A interpretarlo in Liberami dal nulla, diretto da Scott Cooper e tratto dall’omonimo libro di Warren Zanes, è Jeremy Allen White, che già dalle prime immagini in anteprima promette emozioni forti. L’attore, che abbiamo imparato ad amare in Shameless e The Bear, sarà presente in studio al fianco del rocker.

Springsteen: Liberami dal Nulla

Il film biografico Springsteen: Liberami dal Nulla, in uscita nelle sale italiane il 23 ottobre, è distribuito da The Walt Disney Company Italia e diretto da Scott Cooper. Nessuna bio trionfale sulla leggenda del rock, ma il ritratto intimo di un periodo molto particolare e difficile da lui vissuto: la genesi dell’album Nebraska nel 1982.

Un album acustico, cupo e registrato in solitaria con un semplice registratore a quattro piste nella sua camera da letto in New Jersey, che ha segnato un momento di svolta nella carriera di Springsteen. Basato sul libro omonimo di Warren Zanes, il film mira a onorare la “quiete, la ricerca e l’onestà emotiva” di quel periodo, mettendo in scena un ritratto profondamente introspettivo del musicista.

Ufficio Stampa NOVE

“Interpreto Bruce Springsteen a un bivio della vita, in cui stava facendo i conti con i traumi del passato e le scelte che hanno reso possibile la vita che ha condotto negli ultimi 40 anni – ha raccontato Jeremy Allen White -. Quando me l’hanno proposto, la sceneggiatura era già stata concordata da Scott Cooper e Bruce. Ma ho voluto prendermi del tempo per pensarci perché c’era molta pressione, lui è una figura così iconica e non volevo deludere i fan. Poi Scott mi ha detto: ‘Bruce vuole che tu lo faccia’. E così ho accettato”.

“Conoscere Bruce Springsteen, parlargli, vederlo sul palco con quella passione. E poi la gentilezza innata con cui parla e si rivolge alle persone. Sono cose che ho fatto mie a livello interpretativo”, ha aggiunto, spiegando l’effetto di questo lavoro di Springsteen, al quale in qualche modo si è affezionato: “Quando ascolto Nebraska mi sento capito. Si avverte nel disco tanta confusione, disorientamento, ma anche speranza. Si racconta di un mondo pieno di rabbia e confusione, ma c’è anche tanta speranza”.

L’intervista a Che Tempo Che Fa arriva anche a ridosso di un altro evento importante: l’uscita dell’album Nebraska ’82: Expanded Edition, prevista per il 24 ottobre. Appuntamento, dunque, domenica 19 ottobre sul NOVE e in streaming su Discovery+, a partire dalle 19:30.