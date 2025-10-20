La puntata del 19 ottobre di "Che Tempo che Fa" è stata puro show, con grandi ospiti. E non sono mancate alcune frecciate alla Rai

IPA Luciana Littizzetto

Pupi Avati, Bruce Springsteen, Jeremy Allen White… tanti gli ospiti che si sono susseguiti, seppur in collegamento, a Che Tempo Che Fa nella puntata del 19 ottobre. E forse accettano tutti (e molti sperano nell’invito) proprio perché ogni volta è una festa, come ha detto lo stesso Avati, che ha commosso gli spettatori parlando di sua moglie Amelia Turri, che viene chiamata affettuosamente “Nicola”. E ancora la “frecciata” della Littizzetto alla Rai, Fazio incontenibile e il cult di Virginia Raffaele: le nostre pagelle.

Pupi Avati, le parole per la moglie. Voto: 8

Pupi Avati, grande regista e sceneggiatore, è stato ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa in collegamento. Per lui, quasi una festa ritrovare Fazio e ricevere il suo invito. Ma indubbiamente la parte più bella è stata quando il regista si è concesso al racconto dell’amore con sua moglie: “Io mi sono rinnamorato di mia moglie, ma mia moglie non si è rinnamorata di me”.

Ospite per pubblicizzare il suo libro Rinnamorarsi, ha poi raccontato un aneddoto personale: “La cosa più bella è che mia moglie si trucca, si mette gli orecchini, cambia il vestito e tutte le sere ha un vestito nuovo e siamo soli… non riesco a pensare per chi lo faccia se non per me”.

Luciana Littizzetto e la frecciata alla Rai. Voto: 7

Parlando del trend lanciato da Kim Kardashian, della biancheria intima per donne con il finto pelo, Luciana Littizzetto, che è sempre alla ricerca di notizie divertenti (anche se ha lamentato di non trovarne più di così interessanti), non si è di certo lasciata sfuggire la possibilità di commentarla. E non solo la collezione della Kardashian, di certo fuori dalle righe: Fazio ha provato a dire “togliamolo”, per evitare l’argomento, ma Luciana ha colto la palla al balzo: “Lasciamolo, non siamo mica in Rai”. Aggiungiamo per lei un plauso per la letterina a Giorgia Meloni, anche se Fazio prima di conoscerne il contenuto ha simpaticamente annunciato quella in corso come l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa. “Stagione intensa ma brevissima, buon Natale e buona Pasqua”. E poi anche lui si è lasciato andare a un commento alla Rai, chiedendo come si annuncia la pubblicità sulla Rete, perché – da “smemorato” – non lo ricorda più. Siparietti sempre apprezzati.

Fabio Fazio e il sostegno a Sigfrido Ranucci. Senza voto

Nessun voto per la scelta di Fabio Fazio e della squadra di Che Tempo Che Fa di dedicare la copertina della settimana a Sigfrido Ranucci. “La copertina di questa settimana riguarda certamente l’attentato a Sigfrido Ranucci, a cui ho espresso anche privatamente tutta la solidarietà possibile”. Doverosa, a dir poco, dopo l’attentato contro il giornalista di Report, avvenuto nella notte del 16 ottobre: un ordigno ha fatto esplodere la sua auto, lì dove pochi minuti prima dell’esplosione era passata sua figlia.

Bruce Springsteen e Jeremy Allen White, un viaggio nella vita del “Boss”. Voto: 8

Tra i grandi ospiti in collegamento anche Bruce Springsteen e Jeremy Allen White, per parlare del film Springsteen: Liberami dal Nulla. Abbiamo fatto un viaggio nella vita del Boss, alla scoperta del film, che è la sua biografia; la sua musa è sempre stata la musica. Il cantante è stato “idealizzato” a lungo, e per Jeremy Allen White non è stato facile vestirne i panni, soprattutto tornando indietro nel tempo di 30 anni. Il film si concentra anche sulla relazione tra padre e figlio, estremamente importante per Springsteen. L’unica pecca dell’intervista? Sarebbe stato più bello averli in studio.

Virginia Raffaele e la goccia, il cult di Che Tempo Che Fa. Voto: 9

Gli affezionati di Che Tempo Che Fa conoscono alcune delle costanti del programma. E c’è ormai un momento cult che non può proprio mancare, soprattutto se c’è come ospite Virginia Raffaele. Era successo nel 2022, quando Virginia Raffaele ha fatto il suono della goccia, un must che si ripete ogni volta che è ospite dal conduttore. Perché, sì, è Fazio stesso a chiederlo: la Raffaele lo ha rifatto anche nella puntata del 19 ottobre.

Ospite insieme ad Aldo Baglio e Diego Abatantuono (quest’ultimo è anche presenza fissa al Tavolo) per presentare il film La vita va così, che vede questo trio come protagonista, durante le battute finali Fazio non si è contenuto chiedendole proprio di rifare la goccia: “La pelle d’oca”, così ha commentato lo sketch ormai storico, divenuto un vero e proprio cult di diritto.

Mara Maionchi e le parole per il compleanno di Mara Venier. Voto: 10

Mara Venier ha compiuto gli anni in diretta nella puntata del 19 ottobre 2025 di Che Tempo Che Fa. La Signora della TV, così presentata da Fazio al momento del “tavolo”, uno dei più attesi proprio per il caos leggero che si genera, ha compiuto 75 anni nel suo habitat: la televisione. Lì, dove ormai è la Signora della Domenica, anche se è andata in onda prima a Domenica In e poi sul Nove, lavorando anche in un momento così importante. E anche se Mara ha espresso titubanza nei confronti dei festeggiamenti, a colpire sono state le parole di Mara Maionchi: “Si deve festeggiare proprio a una certa età, perché non si sa mai”. Con la sua ironia tagliente, da voce della verità, si merita il 10 delle pagelle.