Kylie nuda e glitterata, Kim coi perizoma pelosi: cosa non si fa per vendere

IPA Kim Kardashian e Kylie Jenner

Cosa non si fa per vendere, far parlare e incrementare il fatturato: ne sanno qualcosa le due sorellastre più diaboliche dello showbiz, Kylie Jenner e Kim Kardashian, influencer riciclate imprenditrici di successo, la prima nel settore della cosmesi, la seconda dell’intimo, con linee dal fatturato milionario. Grazie, ovviamente, alla loro faccia e al loro corpo, messo ripetutamente al servizio del brand.

Le ultime trovate diaboliche sono state per Kylie ricoprirsi di solo glitter per lanciare la nuova collezione di King Kylie, e per la sorella – per parte di madre – maggiore Kim lanciare sul mercato una linea di perizomi con tanto di finti peli intimi: Faux Hair Micro String Thong e sì, la parola hair fa proprio riferimento a quello: il pelo pubico.

Disponibile in dodici diverse tonalità, tra cui biondo terra di Siena, nero argilla e zenzero cacao, il sito web ha descritto il prodotto come “Il nostro slip più audace di sempre”. “Realizzato a mano in una rete elasticizzata super trasparente, questo perizoma presenta un mix di peli finti ricci e lisci in dodici diverse tonalità che permette al tuo ‘tappeto’ di essere del colore che vuoi tu”.

Superfluo dire che il nuovo prodotto ha lasciato i fan sbalorditi, tanto da creare una inondazione di commenti sui social. “Pago la ceretta per un motivo, Kim”; “Nessuno li vuole, possiamo tranquillamente farceli crescere da soli!”. E ancora: “Li lavi con lo shampoo o in ​​lavatrice?”.

Non è la prima volta che i prodotti della Kardashian suscitano polemiche dopo il lancio del reggiseno push-up Skims Ultimate Pierced Nipple a maggio, con tanto di piercing incorporati.

Tornando alla sorellina minore sulle orme della maggiore, anche Kylie sta dimostrando di studiarsele tutte pur di tirare acqua al proprio mulino di vendite. E dopo essere comparsa nuda, ricoperta di glitter oro nel 2021, ci ha riprovato con l’argento nella nuova campagna di Kylie Cosmetics.

In occasione dell’uscita della sua nuova “King Kylie Collection”, ha posato in alcune foto promozionali ricoperta di solo glitter argentato e con una corona in testa.

Scrive Kylie a commento delle foto: “Questa King Kylie Collection è davvero per te!!! 💋 Sei la ragione per cui i miei più grandi sogni cosmetici si sono avverati, e non sarei qui… 10 anni dopo! senza il tuo supporto.”. Perché Kylie, e con lei Kim, sanno bene che il supporto dei fan e dei follower social è fondamentale per il successo dei loro prodotti, propaggine della loro immagine e popolarità. Che, finché volerà alta, darà da mangiare alla grande a tutta la grande famiglia Kenner-Kardashian.