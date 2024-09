Il dramma di Bruce Springsteen, sua moglie Patti Scialfa ha un tumore al sangue

Fonte: IPA Bruce Springsteen e Patti Scialfa

Un documentario per raccontare la sua battaglia più difficile. Patti Scialfa, moglie di Bruce Springsteen e membro della E Street Band, ha rivelato di combattere contro un tumore al sangue dal 2018. La confessione è arrivata attraverso le scene di Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band, presentato in anteprima al TIFF.

La confessione di Patti Scialfa, moglie di Bruce Springsteen

Il Festival del cinema di Toronto non è solo una vetrina per look bellissimi e anteprime molto attese. Proprio nel corso della kermesse, infatti, è arrivata l’amara confessione della musicista Patti Scialfa: nel documentario Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band, presentato nella città canadese, la moglie di Bruce Springsteen ha raccontato la sua battaglia contro un aggressivo cancro al sangue.

Fonte: IPA

La diagnosi di mieloma multiplo è arrivata nel 2018, quando Patti e Bruce erano impegnati in uno spettacolo a Broadway. Una malattia contro cui la Scialfa sta combattendo con coraggio, ma che ha inevitabilmente cambiato le sue abitudini, riducendo sensibilmente le esibizioni con la E Street Band: “Il mieloma ha un impatto sul mio sistema immunitario, quindi devo stare attenta a cosa scelgo di fare e dove scelgo di andare. Ogni tanto vengo a uno spettacolo o due e posso cantare qualche canzone sul palco, ed è stato un piacere. Questa è la nuova normalità per me in questo momento, e mi va bene”.

Nonostante i grandi cambiamenti, l’artista 71enne non sembra aver perso l’entusiasmo: “Mi esibisco con questa band da 40 anni. È stato bellissimo essere di nuovo sul palco con le esibizioni del 2017, poi andare in tour è diventata una sfida”.

Il documentario di Bruce e la E street band

Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band è stato presentato in anteprima al Festival Internazionale del Film di Toronto e sarà disponibile sulla piattaforma Disney+. Il lungometraggio, che si annuncia come imperdibile per i fan del Boss e della sua band, offre uno sguardo approfondito sulla creazione delle leggendarie performance del gruppo, con scene dal backstage e dichiarazioni degli stessi protagonisti.

Lo stesso Springsteen aveva dovuto affrontare problemi di salute e rinviato il suo tour nel 2023 a causa di un’ulcera peptica. Nonostante ciò, il musicista ha ribadito di non avere nessuna intenzione di andare in pensione.

L’amore da favola di Bruce Springsteen e Patti Scialfa

Tra i momenti salienti del documentario, c’è senza dubbio la confessione di Patti Scialfa, che proprio nel film ha rivelato di essere alle prese con una difficile battaglia contro un cancro al sangue. Al suo fianco, c’è ovviamente Bruce, con cui è sposata dal 1991. I due si conobbero proprio grazie alla musica: Springsteen, dopo averla sentita cantare allo Stone Pony di Asbury Park, la chiamò nella sua E-Street Band.

All’epoca The Boss era sposato con la modella Julianne Philips, ma l’attrazione con Patti fu immediata: nel 1988, la coppia fu paparazzata insieme a Roma, e in quello stesso anno il cantante divorziò dalla prima moglie. Dall’unione tra Bruce e la Scialfa sono nati i tre figli Jessica Rae, campionessa di equitazione, Sam Ryan, vigile del fuoco, e Evan James.