Demi Moore, il look mannish-chic al TIFF

Mentre sta per calare il sipario sulla Mostra del Cinema di Venezia 2024, Oltreoceano le star si danno appuntamento in Canada per il Toronto International Film Festival. Tra le attrici più ammirate sul red carpet dell'evento, c'è senza dubbio Demi Moore, che ha sorpreso tutti con un outfit da vera "donna in carriera" all'anteprima di The Substance.