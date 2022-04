Bruce Springsteen e Patti Scialfa, la coppia più rock del firmamento

Celebrities, vip e cantanti sono destinati a farci sognare. E non lo fanno solo con le loro performance, con i film o con quelle canzoni che si trasformano nella colonna sonora della nostra vita, ma anche e soprattutto per le loro vicende personali, per gli amori che vivono e che raccontano. Insieme a loro, alle coppie dello star system, sogniamo e ci emozioniamo, come se fossero loro i protagonisti delle più belle favole moderne da leggere e rileggere.

E a guardare insieme oggi Bruce Springsteen e Patti Scialfa, uniti da un amore che sembra subire il contraccolpo del tempo, non possiamo che confermare che i due hanno davvero creato una favola, la loro. Insieme sul palco e nella vita, i due artisti si sono conosciuti nel 1988 e da quel momento non si sono più lasciati.

Bruce Springsteen e Patti Scialfa: così nacque l’amore

Sono passati più di trent’anni da quando la notizia delle nozze di Bruce Springsteen e Patti Scialfa aveva entusiasmato i fan e tutte le persone a loro care. Il Boss aveva aperto il suo cuore alla corista Vivienne Patricia Scialfa, conosciuta come Patti, dopo la fine della sua tumultuosa precedente relazione.

Quando Bruce Springsteen conobbe quella che sarebbe diventata la sua futura moglie e madre dei suoi figli era già sposato. Al suo fianco, infatti, c’era l’attrice e modella statunitense Julianne Phillips. I due si erano conosciuti qualche anno prima alla Los Angeles Memorial Sports Arena, proprio in occasione di un concerto del cantante. Fu amore a prima vista e quella passione travolgente si trasformò nelle promesse d’amore pronunciate durante il matrimonio del 1985.

Ma quell’intesa che sembrava averli uniti per l’eternità durò ben poco. Subito dopo le nozze i primi segni di crisi risultarono evidenti anche nelle canzoni di Springsteen. Al centro delle tematiche dei suoi brani c’erano i problemi di coppia che le persone devono affrontare, che lui stava vivendo al fianco di sua moglie.

Fu proprio in quel momento così complicato e confuso che entrò nella sua vita Patti. I due, in realtà, si erano già conosciuti anni prima quando la cantante fece un provino, senza successo, per entrare nella band di Springsteen come corista. Frequentando le stesse scene musicali, il loro destino era quello di incontrarsi ancora.

Springsteen la sente cantare e le chiede di entrare a far parte della E- Street Band. Lei accetta. Così eccole la prima immagine di Bruce e Patti insieme, che si ritrovano a cantare fianco a fianco prima nel tour Born in the U.S.A e poi in Tunnel of Love. L’intesa è totale e anche piuttosto evidente, al punto tale che iniziano a nascere i primi pettegolezzi. I giornalista e i fan iniziano a chiedersi se quella complicità tra il cantante e la corista va oltre la musica.

Bruce Springsteen e Patti Scialfa, ieri e oggi

Proprio quando l’attenzione sui due si fa insistente, e la crisi del matrimonio viene confermata, Bruce Springsteen viene sorpreso insieme a Patti Scialfa fuori al balcone di un hotel a Roma. I due ufficializzano la relazione e nel mese di agosto dello stesso anno, la modella Julianne Philips chiede il divorzio. Nel 1991, invece, Patti diventa la nuova signora Springsteen.

Dal matrimonio dei due artisti sono nati tre figli: Jessica Rae, Sam Ryan e Evan James, e da quel lontano giorno di tanti anni fa Bruce e Patti non si sono mai più lasciati.

Continuano a fare musica insieme, salgono sul palco e lo lasciano mano nella mano. Un matrimonio di successo, il loro, fatto di comprensione, amore e complicità.