Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Paola Cortellesi

Da mercoledì 15 a domenica 26 ottobre 2025 si tiene la Festa del Cinema di Roma, la kermesse cinematografica capitolina giunta alla sua ventesima edizione. Oltre una settimana di anteprime cinematografiche, incontri e workshop con alcuni dei più autorevoli esponenti della settima arte e tanti eventi aperti al pubblico. Ecco il calendario completo, gli ospiti e i film in concorso.

I film della Festa del Cinema di Roma 2025

Saranno più di 150 i film della Festa del Cinema di Roma 2025, provenienti da 38 paesi diversi. Ad aprire la kermesse, La vita va così di Riccardo Milani, con Virginia Raffaele e Diego Abatantuono nel cast. Mentre la proiezione che chiuderà la ventesima edizione del festival sarà quella dell’ultima stagione di Vita da Carlo, la serie dove Carlo Verdone mischia fantasia e autobiografia.

Nel mezzo titoli attesissimi come Per te di Alessandro Aronadio, con Edoardo Leo a raccontare di un padre affetto da Alzheimer precoce. Fuori la verità, commedia con Claudio Amendola, Claudia Gerini e Claudia Pandolfi come protagonisti. Il nuovo lavoro di Paolo Virzì, Cinque secondi, con Valerio Mastandrea nel cast. Rosa Ricci, lo spin-off di Mare Fuori. Anna di Monica Guerritore e Elena del ghetto con Micaela Ramazzotti. Ancora, Breve storia d’amore, l’esordio alla regina di Ludovica Rampoldi con un cast d’eccezione: Pilar Fogliati, Adriano Giannini e Valeria Golino.

I film italiani in concorso sono quattro: 40 secondi, il film che narra l’omicidio di Willy Duarte Monteiro, diretto da Vincenzo Alfieri; Gli occhi degli altri, sul delitto Casati Stampa, con Filippo Timi e Jasmin Trinca per la regia di Andrea De Sica; il documentario Roberto Rossellini, più di una vita di Ilaria De Laurentis e Sciatunostro, storia di amicizia diretta da Leandro Picarella.

Il Concorso internazionale Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani assegnerà i premi Miglior Film, Gran Premio della Giuria, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura, Premio “Monica Vitti” alla Miglior Attrice, Premio “Vittorio Gassman” al Miglior Attore e Premio Speciale della Giuria. La giuria sarà presieduta da Paola Cortellesi.

Gli ospiti e le masterclass

Ricco il calendario di masterclass, tra i momenti più attesi della Festa del Cinema di Roma. L’occasione, per il pubblico, di ascoltare e confrontarsi con i protagonisti del cinema internazionale. Si inizia 16 ottobre con il dialogo di coppia tra Lord David Puttnam e Uberto Pasolini, tra i più grandi produttori del cinema odierno, americano il primo, italianissimo il secondo.

Venerdì 17 ottobre si parlerà del rapporto tra musica e cinema nella masterclass Let It Rock & Roll, del regista britannico Julien Temple. Il giorno dopo, sabato 18 ottobre, nell’incontro dal titolo Bernardo & Me, il produttore premio Oscar Jeremy Thomas racconterà della lunga collaborazione con il maestro Bertolucci. Lunedì 20 ottobre, Richard Linklater, tra i maggiori esponenti del cinema americano contemporaneo, ripercorrerà la propria carriera.

Spazio alla magia martedì 21 ottobre, con la masterclass Sogni e disegni, tenuta dall’autore e illustratore di cult come La straordinaria invenzione di Hugo Cabret, Brian Selznick. La sezione Absolute Beginners di mercoledì 22 ottobre avrà come ospite il regista e sceneggiatore napoletano Pappi Corsicato. Mentre il regista iraniano Jafar Panahi si confronterà con il pubblico giovedì 23 ottobre.

Densa, infine, la giornata di venerdì 24 ottobre. Al mattino, Susan Seidelman guiderà la masterclass Cinema Into the Groove, raccontando del successo di Cercasi Susan disperatamente, il film che trasformò Madonna in una star mondiale. Nel pomeriggio Marco Bellocchio sarà protagonista dell’incontro dal titolo Gli anni dei Pugni in tasca, dedicato al film d’esordio del regista.