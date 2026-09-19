GF Vip, Megan Ria parla di Elodie e Franceska: “Solo un bacio a stampo”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

A poche ore dal suo ingresso al Grande Fratello Vip, Megan Ria è tornata a parlare del suo legame con Franceska e della scelta di Elodie di non seguirla più su Instagram: un gesto che aveva alimentato nelle scorse settimane gossip e illazioni.

Megan Ria fra Franceska ed Elodie: le indiscrezioni e le foto del passato

La ballerina, conosciuta soprattutto per aver preso parte al tour di Elodie, nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip si era scontrata con Selvaggia Lucarelli sulla vicenda. Ilary Blasi infatti aveva chiesto all’opinionista di interrogare Megan Ria sulla vicenda.

Poco dopo il suo spettacolare ingresso dalla porta rossa, realizzato con un balletto scatenato, la concorrente aveva risposto alle domande su Elodie e Franceska. Quest’ultima era apparsa in alcune foto del passato in cui appariva chiaro il fortissimo legame fra Megan e lei.

“Tu sei stata nel corpo di ballo di Elodie e ti abbiamo notata tutti, anche perché ti fai notare quando balli. A un certo punto è successa questa cosa che ha fatto molto parlare l’Internet: Elodie ti ha tolto il follow. Tutti ci interroghiamo sulla questione. Perché Elodie ti ha tolto sto follow?”, aveva chiesto l’opinionista.

“Innanzitutto chiarisco una cosa: con Francescka non c’è mai stato nulla, se non una bellissima amicizia – aveva replicato Megan Ria -. Della questione con Elodie non ho capito bene il perché. Io però sono qua per parlare di me, non di questi gossip beceri”.

Immediata la replica della Lucarelli: “Sei qui per parlare di fisica nucleare? Hai sbagliato posto mi sa – aveva detto -. Dire che è solo gossip come se tu fossi Margherita Hack…”.

A quel punto Megan aveva chiarito: “Non sono cose di cui io voglio parlare qua. Sono qui per farmi conoscere io come persona. Io con loro non ho avuto un confronto”.

La verità di Megan Ria

Al termine della prima puntata, dopo un momento di chiacchiere con gli altri inquilini, Megan è tornata a parlare del legame con Franceska. La ballerina ha parlato di un’amicizia fortissima, terminata dopo l’inizio della relazione con Elodie.

“C’è stato un bacio a stampo, senza malizia – ha confidato Megan -. I gossippari hanno preso queste foto e hanno detto ‘Non è che Elodie si è ingelosita?’. Ma Elodie non si è ingelosita di niente. Non so effettivamente cosa abbia dato fastidio ad Elodie, però c’è stato qualcosa che le ha dato fastidio nel mio comportamento. Qualcosa che io non so”.

A quel punto Marina La Rosa le ha chiesto: “Essendo così amica di Franceska non hai avuto modo di confrontarti con lei?”.

Ma la ballerina ha risposto: “Franceska è innamorata e la capisco perfettamente – ha detto -. Quindi in questo momento non ha preso posizione. Io a Franceska voglio bene, in questo momento secondo me è molto coinvolta emotivamente e quindi non ha voluto prendere posizione. Quindi si è un po’ allontanata da me. Ma lo capisco. Io con loro non ho avuto un confronto”.

La ballerina ha poi chiarito nuovamente di non aver più visto la ballerina e di non sapere cosa sia accaduto per far arrabbiare Elodie. Il mistero, dunque, resta.