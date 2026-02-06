Elodie in lingerie su Instagram: la prima foto (stupenda) dopo l’addio a Iannone e i gossip su Franceska

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Elodie si mostra in lingerie su Instagram, più bella che mai, dopo l’addio ad Andrea Iannone e le indiscrezioni sul legame con Franceska, ballerina del suo tour con cui era partita in Thailandia.

Elodie in lingerie su Instagram

La cantante dopo la fine del suo fortunato tour si è concessa una vacanza in Thailandia insieme alle amiche più care. Con le Franceska, ballerina che da qualche tempo sembrerebbe molto vicina ad Elodie. Le due, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero inseparabili tanto che avrebbero deciso di andare a vivere insieme.

Gli scatti pubblicati su Instagram da Elodie raccontano il suo ritorno a Milano e la mostrano sorridente mentre posa in lingerie. La cantante nelle foto indossa un completo rosso fuoco ed è come sempre splendida. Fra i primi commenti al post è comparso proprio quello di Franceska Nuredini che ha scritto: “Weee” con accanto l’emoticon di una faccia con gli occhi a cuoricino. Poco dopo è arrivata la risposta di Elodie che ha replicato con l’immagine di una rosa.

L’ennesima dimostrazione di un rapporto destinato a crescere e diventato sempre più forte e intenso dopo l’addio della cantante ad Andrea Iannone. La rottura con il pilota di MotoGp, che prima sembrava solamente un gossip, oggi è più che mai ufficiale. Mentre Andrea sembrerebbe aver trovato conforto fra le braccia di Rocio Munoz Morales, attrice spagnola ed ex compagna di Raoul Bova, Elodie starebbe vivendo un momento magico con Franceska.

Le due erano partite per la Thailandia al termine del fortunato tour di Elodie in cui la cantante aveva annunciato anche la volontà di prendersi una pausa per tornare più energica di prima. Arrivate in Thailandia con alcune amiche, ripartite dopo pochi giorni, Elodie e Franceska avrebbero trascorso momenti intensi e importanti fra tuffi nelle acque cristalline, giornate in spiaggia e avventure nei mercati locali. Tornate a Milano avrebbero scelto di cercare casa insieme per iniziare una convivenza.

Tutti gli amori di Elodie

Classe 1990, Elodie ha vissuto diverse relazioni sentimentali importanti, spesso finite sotto i riflettori. Il primo amore pubblico importante risale al 2016 quando durante la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi inizia una storia d’amore con Lele Esposito, cantante del talent. Il loro rapporto prosegue per circa due anni e si conclude nell’estate del 2018.

Dopo la fine della storia con Lele, tra fine 2018 e inizio 2019, Elodie frequenta per un periodo Davide Rossi, ex modello e manager legato al mondo della moda. Il capitolo amoroso più chiacchierato inizia nell’estate del 2019, quando Elodie conosce Marracash, celebre rapper italiano con cui collabora per il singolo Margarita. La relazione tra Elodie e Marracash dura circa due anni e si conclude nell’estate del 2021. Un legame intenso, capace di lasciare un segno importante in entrambi, tanto che anche dopo l’addio i due artisti continuano a collaborare.

Nell’autunno del 2022 Elodie esce allo scoperto con Andrea Iannone rivelando l’amore per il pilota conosciuto grazie all’amica Diletta Leotta. Il rapporto diventa pubblico gradualmente e nel corso dei mesi la coppia appare insieme in diverse occasioni ufficiali, lasciandosi andare a dichiarazioni importanti. Sino alla rottura, arrivata all’improvviso alla fine del 2025, con un addio che nessuno dei due ha voluto commentare.