Shakira parla di Piqué e Clara Chia Marti: la prima intervista (con tanto di frecciate)

Shakira ha rotto il silenzio su Gerard Piqué e Clara Chia Marti: per la prima volta la cantante ha parlato della separazione dall’ex marito e della sua nuova fiamma, senza però nominarli direttamente. La cantante ha scelto il canale messicano Las estrellas per raccontare questo periodo difficile della sua vita, approfittandone per lanciare delle frecciatine alla compagna dell’ex coniuge.

Shakira, la prima intervista dopo la separazione con Piqué

Dopo la separazione da Gerard Piqué, l’artista aveva fatto parecchio parlare di sé con il brano Shakira: Bzrp Music Sessions Vol. 53, una canzone piena di battute al vetriolo sull’ex marito e sulla sua nuova fiamma. A questa è seguito un nuovo pezzo ricca di frecciate e allusioni dal titolo Te Quedo Grande, scritto in collaborazione con la collega Karol G, anche lei scottata da una delusione d’amore.

Adesso, dopo aver messo in musica la sua rabbia e la sua frustrazione, per Shakira è arrivato il momento di raccontarsi e confessarsi sul periodo che sta vivendo dopo la separazione dal calciatore. Lo ha fatto alla tv messicana, sul canale Las estrellas, rilasciando un’intervista al giornalista Enrique Acevedo.

E parlando del suo nuovo album – il primo dopo cinque anni – che uscirà a settembre, ha spiegato che il periodo che sta vivendo non è affatto facile. “Sono rimasta a lungo in silenzio, cercando di elaborare il tutto. È difficile parlarne perché quello che sta succedendo è sotto gli occhi di tutti, non è una rottura normale. È difficile sia per me che per i miei figli“.

Il suo rapporto con l’amore (e la frecciata a Clara)

Oggi Shakira è una donna più consapevole, pronta a difendere i suoi cuccioli, Milan e Sasha, nati nel 2013 e nel 2015 dal matrimonio con Piqué. E dopo essere stata per troppo tempo “innamorata dell’amore” ha capito ormai di “essere abbastanza forte anche da sola“. “I miei testi sono molto più eloquenti di me – ha ammesso – ho cercato di essere onesta e di usare la musica come catarsi. A volte è anche più efficace che andare dallo psicologo”.

Dopo aver superato momenti difficili, ha scoperto il grande sostegno dei suoi fan, e forte del loro appoggio e delle sue nuove consapevolezze, è ormai preparata alle nuove sfide che il destino le metterà di fronte: “Sono pronta per il prossimo round. Che la vita venga a mostrami cos’altro c’è da affrontare. Oggi mi sento completa, forte come una leonessa. È come se avessi fatto un duello, ho accettato la frustrazione e i sogni che si sono infranti e sono diventata un esempio per i miei figli che possono vedere cosa si può fare per sopravvivere”.

La colombiana durante l’intervista non si è lasciata sfuggire neanche per un momento il nome dell’ex o della sua nuova fiamma, anche se ha colto l’occasione al balzo per lanciare una frecciata a Clara Chia Marti. Perché, se da un lato il supporto delle altre donne è stato fondamentale in questa fase della sua vita parecchio turbolenta, dall’altro ha affermato: “All’inferno c’è un posto riservato alle donne che non supportano le altre donne”.

Si tratta dell’ennesima battuta al veleno sulla compagna dell’ex coniuge. E vedendo come sono andate le cose negli ultimi mesi, non è detto che le provocazioni tra i due finiscano qui.