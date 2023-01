Clara Chia Marti travolta dal gossip: gli attacchi d’ansia e il ricovero a causa di Shakira

Fonte: IPA Clara Chia Marti e Gerard Piqué

La separazione di Shakira e Gerard Piqué si sta rivelando parecchio turbolenta, anche a causa al brano – diventato in pochi giorni famosissimo – della cantante Music Sessions Vol. 53, dove parla del chiaccheratissimo tradimento dell’ex marito.

Questa storia però riguarda anche una terza persona, Clara Chia Marti, la nuova compagna del campione, che nel giro di pochi mesi si è ritrovata travolta dal gossip, tanto da portarla a soffrire di attacchi d’ansia.

Clara Chia Marti, la pressione mediatica sempre più forte

Non è certo un periodo facile per Clara Chia Marti, che da qualche mese si è letteralmente ritrovata sotto i riflettori di tutto il mondo. La storia con Gerard Piqué va avanti da più di un anno – i due avrebbero cominciato a frequentarsi dal novembre del 2021 – ma è solo da qualche tempo che sono usciti allo scoperto, infiammando le pagine di cronaca rosa spagnole e non solo.

La nuova fiamma del calciatore ha dovuto dire addio alla sua vita da ragazza “qualunque”, travolta da un ciclone mediatico alimentato anche dal botta e risposta – in alcuni caso parecchio discutibile – dei due ex coniugi.

E mentre Shakira “non piange più ma fattura” (come recita il testo della sua ultima canzone),e Piqué vive la sua storia d’amore in serenità, a farne le spese è Clara, sempre più bersagliata dalla stampa.

“È stata a casa dei suoi genitori per circa otto giorni, in smart working”, ha spiegato qualche giorno fa il giornalista Saúl Ortiz nel programma spagnolo della rete Mediaset Fiesta. “Aveva bisogno di un po’ di riposo perché il suo stato d’animo non è buono”, ha detto, precisando che la ragazza non vuole recarsi in ufficio per paura di essere riconosciuta. “Non è facile essere una ragazza di 23 anni ed essere sulla bocca della Spagna e del mondo intero”.

Gli attacchi d’ansia e il ricovero in una struttura

Pare però che le cose siano peggiorate per Clara Chia Marti, che stando a quanto riferisce il settimanale El Periodico, negli ultimi giorni sarebbe stata colpita da frequenti attacchi d’ansia, tanto da essere stata ricoverata in una clinica privata di Barcellona, il Quirònsalud Hospital.

Una versione che coinciderebbe tra l’altro con le affermazioni sibilline di Ortiz, che nel suo intervento nella trasmissione Fiesta aveva dichiarato: “Clara ha avuto bisogno di assistenza ad altri livelli più speciali, da parte di esperti“.

Un vero e proprio inferno, continuamente alimentato dai commenti negativi e dai rumors sempre più insistenti, anche a causa di un gesto eclatante di Gerard Piqué. Il calciatore infatti ha pubblicato il loro primo selfie di coppia, una foto che ha ufficializzato la loro relazione agli occhi del mondo. Ovviamente gli hater si sono scatenati: tra le frasi più gentili quelle che la apostrofano come “una Casio”, mentre c’è chi sottolinea la mancanza di tatto nei confronti dei figli – ancora piccoli – del campione.

Sempre secondo El Periodico pare che per scappare dal circo mediatico delle ultime settimane, la modella e Piqué sarebbero fuggiti nella residenza estiva del calciatore nella Cerdagna per qualche giorno, in modo da ritagliarsi dei momenti di relax.