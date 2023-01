Piqué e Clara Chia Marti: la prima foto su Instagram smentisce le voci di un tradimento

Fonte: ANSA Shakira e Gerard Piqué, compleanno di coppia: relazione, carriera e figli

Un passaggio quasi obbligato per ogni nuova coppia: il primo selfie condiviso su Instagram. Neppure Gerard Piqué e la compagna Clara Chia Marti sono venuti meno al dovere social e, oggi, hanno postato la prima foto ufficiale insieme.

È stato l’ex calciatore a condividere la foto che lo ritrae stretto stretto alla donna per la quale ha lasciato Shakira, dopo due figli e dodici anni trascorsi assieme. Le reazioni dei follower non si sono fatte attendere e, in poche ore, il post ha superato i 2 milioni di like.

La prima foto ufficiale di Piqué e Clara

Fino ad oggi, le uniche foto che ritraevano il campione del pallone accanto a Clara Marti erano quelle rubate dai paparazzi. Stavolta, è stato Piqué stesso a prendere in mano la situazione, pubblicando sul proprio profilo Instagram una foto con la nuova compagna.

Nessuna didascalia a corredo della foto. Ci sono soltanto loro due, ritratti in un momento di tenerezza, in quella che ha tutta l’aria di una cucina: e non serve altro, un’immagine vale molto più di tante parole. Parole che, tuttavia, non sono mancate nei commenti (più di 400.000 a poche ore dalla pubblicazione).

Qualche frase di supporto, un paio di complimenti alla bellezza della coppia, ma per lo più le parole dei follower sono state di scherno. Tra chi apostrofa Clara Chia Marti come “una Casio” e chi sottolinea la mancanza di tatto nel confronto dei figli ancora bambini del campione, Piqué non si divertirà di certo a scorrere sotto il suo ultimo post.

Smentite le voci di un secondo tradimento

La tenera foto sembra arrivare giusto in tempo a smentire le voci secondo cui il campione d’infedeltà avrebbe già servito a Clara Chia Marti la stessa sorte toccata a Shakira. Si diceva, infatti, che Piqué avesse dimenticato l’amante numero uno per correre tra le braccia della sua avvocata divorzista, con la quale si presume il campione stia trascorrendo molto tempo ultimamente.

Si chiama Julia Puig Gali, l’avvocata di Piqué, cugina dell’ex compagno di squadra Riqui Puig. La venticinquenne specializzata in diritto penale economico ricorda, nell’aspetto, proprio Clara Marti: bionda, slanciata e appena 25enne. La relazione tra la legale e il suo assistito, però, non è mai stata confermata.

Tutte le frecciatine di Piqué a Shakira

La battaglia pubblica è stata iniziata, platealmente, da Shakira che, in quella che si è trasformata in una hit mondiale nel giro di una notte appena, ha tirato fuori tutto il rancore accumulato contro il marito traditore. “Hai scambiato un Rolex per un Casio, una Ferrari per una Twingo” è il verso più famoso, che ben riassume il mood dell’intera canzone.

Giusto un paio d’ore di silenzio e poi Gerard Piqué ha iniziato a rispondere a tono all’ex moglie infuriata. Per prima cosa si è presentato ad una trasmissione radiofonica con al polso un Casio nuovo di zecca, definendolo “un orologio per la vita”. Qualche giorno dopo, è arrivato a un evento al volante di una Twingo. A chiudere il cerchio (o forse no) la già chiacchieratissima foto su Instagram.