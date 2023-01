Shakira, la dura verità dopo l’addio di Piqué: “L’ha tradita tante volte”

Fonte: IPA Shakira tradita da Piqué, parla l'amico

Come si suol dire, i nodi vengono sempre al pettine. E nel caso di Shakira si stanno rivelando molto più dolorosi di quanto si potesse immaginare. All’inizio nessuno poteva credere che una storia d’amore solida come quella con Gerard Piqué potesse finire così, dopo oltre 10 anni (e due figli), ma il tradimento del calciatore con la giovane modella Clara Chia Marti era un motivo sufficiente per mettere un punto.

Imperdonabile per Shakira, che dopo settimane di silenzio è passata al contrattacco con la sua canzone della vendetta, diventata un vero e proprio manifesto di rabbia, delusione e rancore per le donne che, come lei, hanno subito lo stesso trattamento dal proprio compagno. Adesso, però, son venuti alla luce nuovi elementi che peggiorano tutto: un caro amico di Piqué ha rivelato che il calciatore è stato infedele più volte nel corso della relazione.

Piqué ha tradito Shakira molte volte, le parole dell’amico

Sappiamo bene che in questi casi c’è sempre da prender tutto con le pinze e che, in fondo, quando le dichiarazioni non arrivano dai diretti interessati sia giusto avvalersi del beneficio del dubbio. Lo abbiamo visto nel caso del divorzio tra Totti e Ilary Blasi, quando per mesi un amico del calciatore (Nuccetelli) ha presenziato in tv e sui giornali per dire la sua e rivelare delle presunte verità, naturalmente in difesa del Pupone. Ma qui il caso è ben diverso e fa decisamente scalpore.

Perché è vero che un caro amico di Piqué ha parlato della separazione del calciatore da Shakira, ma in ultimo ha preso proprio le difese di lei. Le sue parole sono giunte alle orecchie di Pepe De Real, collaboratore dello show El Programma de Ana Rosa, che ha deciso di rendere pubblica questa conversazione privata, avvenuta dopo l’uscita della revenge song di Shakira, diventata ormai un inno per le donne deluse (e tradite).

L’amico di Piqué ha ammesso che i primi anni di relazione tra Shakira e Piqué sono stati bellissimi, che la cantante colombiana lo ha amato moltissimo e che, proprio per questo motivo, più volte gli ha “volontariamente perdonato diversi scivoloni”. La seconda parte delle rivelazioni è decisamente meno edificante, perché l’anonima fonte ha ammesso che Piqué aveva assegnato a un gruppo di amici il compito di coprirlo quando vi fosse una “scappatella ingiustificata contro Shakira”. Tutto alle spalle della cantante, esattamente come l’assurda (e ridicola) storia della marmellata.

La rabbia di Shakira è assolutamente giustificata e comprensibile, anche secondo questo misterioso uomo, certo del fatto che Piqué l’abbia tradita molte volte, non solo con Clara: “Prima di lei ce ne sono state molte altre”, persino una “modella molto conosciuta”.

Il dolore di Shakira e la vendetta contro Piqué

La parola “vendetta” è dura, pesante e difficile persino da usare. Uno di quei sentimenti che, insomma, sarebbe bene sempre evitare non solo per la potenziale “vittima”, ma anche per noi stesse: è un mix di rabbia, delusione e frustrazione che ti si gonfia dentro al petto al punto tale da schiacciarti e diventare il tuo unico e costante pensiero. Tener dentro tutto questo non fa sicuramente bene alla persona interessata. Basta trovare il modo per far uscire fuori queste emozioni laceranti, trasformarle in qualcos’altro.

Shakira lo ha fatto dopo settimane divise tra il totale silenzio e un’unica dichiarazione che era rivolta principalmente ai figli, al desiderio di proteggerli dal clamore mediatico che si era già scatenato. E lo ha rifatto in modo del tutto inaspettato con una canzone (Bzrp Music Sessions 53) che contiene una quantità tale di frecciatine e giri di parole contro Piqué e la nuova fiamma Clara, da far venire giù un intero palazzo. Seguita a ruota da Miley Cyrus, tra l’altro, che ci è andata giù pesante con l’ex Liam Hemsworth.

“Hai scambiato una Ferrari con una Twingo. Hai scambiato un Rolex con un Casio”. Il resto è storia.