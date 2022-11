Divorzio Totti-Blasi: “Lei non provava niente”. Parla (ancora) Nuccetelli

Da quell’11 luglio, il clamore intorno a Ilary Blasi e Francesco Totti non si è mai placato. I due hanno formato una coppia meravigliosa, affiatata, con la quale hanno trasmesso la possibilità di un amore duraturo nonostante l’attenzione mediatica alla quale sono sempre stati sottoposti. E, dopo la separazione, hanno deciso di mantenere la strada della discrezione pur venendo travolti dalle dichiarazioni, dalle indiscrezioni e dalle parole che altri hanno deciso di spendere per loro.

Totti-Blasi, le nuove rivelazioni di Nuccetelli

È stato, indubbiamente, colui che più di tutti si è espresso in merito alla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Ha sostenuto, addirittura, di averli fatti conoscere e non si è mai risparmiato quando si è tratto di scendere nei particolari della loro relazione. Dichiarazioni a catena e dettagli sono stati al centro di un’estate ricca di curiosità sulla coppia d’oro di Roma e, a spiccare sempre, sono state proprio le sue.

Ed è così che, a pochi giorni dal primo e doloroso faccia a faccia tra i due ex coniugi, Nuccetelli ha deciso di parlare ancora e di specificare di non essere rimasto affatto sorpreso dalla notizia della rottura. Sentito dai microfoni del programma Turchesando di Radio Cusano, ha dichiarato: “Che Ilary non provasse più amore era abbastanza evidente. Un esempio: nei primi mesi Francesco mi diceva che tornava da Milano e diceva sempre di avere mal di testa. Non so come siano riusciti a proseguire altri 20 anni”.

Ha inoltre ribadito: “Se tu rientri a casa e tua moglie ha sempre un diavolo per capello, per anni, considero lecito pensare di rifarsi una vita da un’altra parte. Poi ognuno procede per la propria vita e lo fa per il bene dei figli. Nel primo momento di debolezza mai visto dal proprio bisognerebbe stargli accanto”. Parole che riprendono le rivelazioni della lunga intervista resa a Totti a Corriere della Sera, nella quale per la prima volta si parlò della vicenda Rolex e delle borse sottratte all’ormai ex moglie, poi recuperate da lei stessa insieme alla figlia Chanel.

Gli ex coniugi verso una nuova trattativa

Nessuno dei due ha commentato le recenti dichiarazioni di Nuccetelli e, anzi, dopo l’udienza si sono chiusi nel silenzio più totale. Entrambi hanno deciso di percorrere le loro vite, lontani l’uno dall’altra, con il solo obiettivo di far stare bene i loro figli. Se, da un lato, Ilary Blasi si sta divertendo in compagnia di Chanel e Isabel (a Cristian ha invece riservato dei bellissimi auguri di compleanno), Totti sta ricominciando da zero al fianco di Noemi Bocchi.

Del confronto in tribunale, avvenuto alla presenza dei loro avvocati, si sa pochissimo. L’udienza avrebbe comunque aperto la possibilità di una nuova trattativa, avanzata dai legali di entrambi, che starebbero cercando di trovare un accordo pacifico per la separazione.

Intanto, Totti starebbe cercando una nuova sistemazione per sé e per la sua compagna, mentre Ilary Blasi sarebbe tornata ad abitare nella grande villa all’Eur che era stata della famiglia. I tre figli, invece, si dividono tra l’uno e l’altra. L’amore che provano per loro li accomuna ed è per il loro bene che stanno cercando di trovare un accordo che metta fine al matrimonio ma non alla famiglia che hanno formato 17 anni fa.