“Le ore più buie della mia vita”: Shakira rompe il silenzio sulla separazione da Piqué

Qualche mese fa, l’indiscrezione sulla fine della relazione tra Shakira e Gerard Piqué aveva sorpreso tutti i fan della coppia. Poi le voci hanno trovato conferma, e ormai il calciatore non si nasconde più, uscendo allo scoperto con la sua nuova fiamma. Dopo un lungo silenzio, ora la bellissima cantante colombiana ha deciso di raccontare la sua sofferenza, in una lunga intervista sulle pagine di Elle.

Shakira, la separazione da Piqué

Legati da una lunga storia d’amore che durava da ben 10 anni e due splendidi bambini, Shakira e Gerard Piqué sembravano una coppia solida e unita. Ma qualcosa si è rotto quando, all’improvviso, hanno iniziato a circolare indiscrezioni su un tradimento da parte del calciatore spagnolo. E se quest’ultimo sembra aver voltato definitivamente pagina, facendosi vedere alla luce del sole con la giovanissima Clara Chia Marti, per l’artista colombiana è stato molto difficile andare avanti. “È la prima volta che affronto questa situazione in un’intervista” – ha rivelato ad Elle, che le ha dedicato una meravigliosa copertina.

“Sono rimasta in silenzio e ho provato ad elaborare tutto. È difficile parlarne, soprattutto perché sto ancora attraversando la separazione e perché sono sotto gli occhi del pubblico. È stata dura non solo per me, ma anche per i miei figli” – ha ammesso Shakira. Assediata dai paparazzi alla ricerca di uno scoop, la cantante ha sofferto molto l’assenza di qualche momento di privacy, anche solo per concedersi una passeggiata con i suoi bambini. Milan e Sasha, che oggi hanno 9 e 7 anni, si sono ritrovati all’improvviso catapultati al centro dell’attenzione.

“Ho cercato di nascondere la situazione davanti ai miei figli. Cerco di proteggerli, perché questa è la mia prima missione nella vita. Ma poi sentono cose a scuola dai loro amici o si imbattono in notizie spiacevoli online e questo li colpisce” – ha affermato Shakira. Sebbene i media spagnoli parlino di difficoltà nell’affidamento dei figli, la cantante ha deciso di mettere il loro bene prima di tutto: “Indipendentemente da come sono finite le cose, lui è il padre dei miei figli. Abbiamo un lavoro da fare, e apprezzerei se ci fosse concesso lo spazio per farlo in privato”.

Shakira, la forza di andare avanti

Se proprio i suoi due splendidi bambini sono la sua forza più grande, Shakira ha trovato un altro appiglio per evitare di affondare in questo momento di dolore. Dopo 5 lunghissimi anni di attesa, l’artista ha infatti concentrato tutti i suoi sforzi per regalare ai fan un nuovo album. E la musica è stata la sua più grande alleata: “Mi aiuta ad elaborare le emozione e a dar loro un senso. Mi aiuta a guarire” – ha rivelato – “Ci sono stati giorni in cui ho dovuto raccogliere i miei cocci dal pavimento. E l’unico modo per farlo, per farlo davvero, è stato attraverso la musica. In questo momento, nelle ore più difficili e buie della mia vita, ha portato un po’ di luce”.

Gli ultimi mesi sono stati, per Shakira, colmi di sofferenza. Oltre alla rottura con Piqué, ha dovuto affrontare il dolore per suo papà, che a causa di una caduta ha avuto un ematoma cerebrale ed è stato operato d’urgenza, per poi subire numerose fratture a seguito di un secondo incidente. Ma il coraggio non l’ha mai abbandonata, spingendola ad andare avanti a testa alta. Sui dettagli, però, preferisce ancora mantenere il silenzio: “Credo siamo in qualche modo troppo privati per essere condivisi, almeno in questo momento. È tutto così crudo e nuovo”.