Shakira e Piqué, i debiti, l’accordo, la battaglia per i figli: come stanno davvero le cose

Il matrimonio tra Shakira e Piqué si è trasformato in una soap opera dalla pessima trama: la ex coppia, dopo la notizia della separazione, perde pezzi giorno dopo giorno, tra bugie, scandali e imprevisti. Le ultime notizie ci dicono che i due non riescono ad arrivare a un accordo su nulla, dai debiti del calciatore all’offerta milionaria della cantante, fino alla battaglia per l’affidamento dei due figli. Scopriamo come stanno davvero le cose.

I debiti di Piqué e l’offerta di Shakira

Una separazione è sempre dolorosa, specie se vissuta sotto i riflettori e gli occhi di tutti. Però, ad aggravare la situazione ormai compromessa tra Shakira e Gerard Piqué, ci sono la testardaggine e i tanti problemi che circondano il calciatore.

Infatti, il difensore del Barcellona avrebbe un debito di 2,5 milioni di euro, dovuto a problemi legali in Spagna, e che il calciatore al momento non saprebbe come estinguere. Non solo tradimenti e amanti per Piqué, alla base del divorzio tra le due star ci sarebbero anche questioni economiche. Si mormorava da tempo dei debiti di Piqué, e ora la notizia prende forma, e scopriamo anche che Shakira si sarebbe offerta di coprire il 20% del debito.

Proposta però non accettata dal calciatore, anzi, ciò avrebbe portato a una discussione dai toni molto accesi, un vero scontro tra i due, come raccontato dal giornalista Jordi Martin, durante lo show di YouTube Chisme No Like.

La separazione multimilionaria e la battaglia per i figli: è scontro tra Shakira e Piqué

I gossip si rincorrono ormai da settimane, ma la ex coppia, dopo aver confermato la separazione, non ha voluto più parlare ufficialmente dell’argomento. E quindi tra fake news e rivelazioni esclusive, le vere vittime di questa situazione sono i figli della coppia, Sasha, 7 anni, e Milan, 9 anni.

Per questo la cantante colombiana sarebbe pronta a lasciare Barcellona, città in cui la famiglia ha vissuto in questi anni, per trasferirsi a Miami con i figli. Per questo Piqué, che già non ha accettato l’accordo con Shakira, intenzionata a coprire parte dei suoi debiti, ha deciso di non firmare neanche la separazione multimilionaria, che andrebbe decisamente a suo favore, vista la condizione attuale delle sue finanze.

Secondo quanto trapelato, l’accordo prevede il via libera di Shakira di trasferirsi a Miami con i figli, una custodia piena dei due minori, con la concessione per il calciatore di trascorrere con loro l’estate, e di volare in Florida cinque volte l’anno, in prima classe, tutto spesato dalla popstar.

Gerard non ha accettato, non vuole che i suoi figli lascino il paese, tantomeno perdere la loro custodia. La situazione è grave, Shakira è sul piede di guerra, ma è disposta a “pagare” l’uscita dell’ex marito dalla sua vita una volta per tutte. Debiti, amanti, bugie, il matrimonio perfetto non lo era affatto, il difensore del Barcellona ha disintegrato questa favola per i troppi vizi, noncurante delle conseguenze.

Si arriverà a un accordo? Ovviamente, ma quel momento sembra ancora molto lontano, entrambi restano arroccati sulle proprie posizioni.