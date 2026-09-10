Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Katie Holmes e Jason Bard Yarmosky

Una nuova stagione (di vita), un nuovo amore e un’estetica che riflette tale ritrovata e profonda armonia: si sa, il minimalismo ha una regina indiscussa, e il suo nome è Katie Holmes. In occasione della sfilata Spring/Summer 2027 di Cult Gaia, tenutasi nella suggestiva cornice del Gilder Center, l’attrice quarantasettenne ha ridefinito il concetto di “effortless chic” grazie ad un look total black che, nonostante l’aura di pura essenzialità, non è proprio riuscito a passare inosservato.

Impossibile non farci caso: l’iconica protagonista di Dawson’s Creek è apparsa più radiosa che mai alla New York Fashion Week, confermando una volta per tutte quelle voci che la vedono felicemente legata ad un certo pittore newyorkese. Ad attirare l’attenzione all’evento, infatti, è stato anche il suo accompagnatore: stiamo parlando del fidanzato Jason Bard Yarmosky, complice di stile e non solo.

Katie Holmes come non l’avevamo mai vista alla New York Fashion Week 2026: il look di coppia con Jason Bard Yarmosky

L’evento di Cult Gaia, nella Grande Mela, è stato lo sfondo perfetto di un’apparizione che ha contemporaneamente conquistato gli esperti di moda e di gossip: Katie Holmes potrebbe rivelarsi la grande protagonista di questa New York Fashion Week 2026, e non soltanto dal punto di vista couture.

Per l’occasione l’attrice ha scelto di puntare su una formula stilistica che da sempre le appartiene, ma che stavolta ha dimostrato di aver raggiunto una maturità espressiva straordinaria. Il suo outfit giocava sapientemente con le proporzioni e le texture, abbandonando le rigidità formali per abbracciare una silhouette fluida e rilassata: la vediamo in foto, poco sotto, con addosso una t-shirt nera oversize dallo scollo asimmetrico a lasciare scoperta una spalla, dettaglio sottile che spezza la linearità del capo e vi aggiunge una nota di sofisticata seduzione.

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A completare il look, poi, ecco un paio di ampi pantaloni plissettati in tinta, che creavano movimento ad ogni passo, abbinati a delle scarpe con il tacco dalla silhouette affilatissima per slanciare la figura senza sforzo. La quintessenza dello stile newyorkese, in poche parole: comodo, rigorosamente urban, eppure anche incredibilmente chic.

La vera sorpresa? Jason Bard Yarmosky, il suo nuovo fidanzato, proprio lì accanto a lei tra piccoli gesti spontanei, sorrisi complici e sguardi che raccontano di un’intesa profonda.

In front row l’artista ha saputo bilanciare perfettamente l’estetica scelta della compagna, con un approccio altrettanto minimalista e contemporaneo: anche lui ha optato per una t-shirt, questa volta grigio antracite ma dallo stesso fit rilassato, con bordi leggermente grezzi a richiamare un certo gusto underground. Sotto, invece, ecco dei pantaloni sartoriali neri dal taglio dritto, accostati a stivaletti robusti.

Insomma, l’invidiabile affinità di coppia era decisamente palpabile: i rispettivi stili sembravano parlarsi e completarsi, senza che l’uno sovrastasse l’altro. Inutile dire come iniziare a sognare ad occhi aperti, guardandoli, fosse inevitabile.

Katie Holmes e Jason Bard Yarmosky, la storia d’amore

Dietro questo notevole look coordinato si nasconde la narrazione di un momento d’oro per Katie Holmes, dal punto di vista sentimentale. Dopo i primi avvistamenti per le strade di New York, all’inizio dell’estate, la storia d’amore con Jason Bard Yarmosky sembrerebbe aver trovato così la sua definitiva consacrazione pubblica.

Il pittore, noto per le sue opere ad esplorare tempo e memoria, ha di certo portato nella vita dell’attrice una nuova e vibrante energia. Questo debutto formale alla Fashion Week arriva dopo una romantica fuga estiva sul Lago di Como e una prima apparizione agli Hamptons, segnando ufficialmente l’inizio di un capitolo importante, decisamente felice.

Si dice che la scintilla tra i due sia scoccata a giugno, proprio nella città che non dorme mai, in occasione di una cena esclusiva organizzata durante il Tribeca Festival. Un colpo di fulmine a tutti gli effetti, a cui è seguito subito un appuntamento romantico. Se i primi indizi pubblici sono arrivati a luglio, quando erano stati fotografati complici e sorridenti alla proiezione del film The Invite, all’inizio di settembre è arrivata la prima dedica social: un dolce post di auguri per il trentanovesimo compleanno di lui.

Che il lieto fine sia arrivato anche nella vita reale, per la nostra Joy Potter?