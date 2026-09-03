Lutto a MasterChef Italia, è morta Ilenia Bazzacco. L’addio del marito: “Era una fuoriclasse”

Aveva partecipato alla prima edizione di MasterChef Italia, classificandosi terza. L'addio del marito e il ricordo di una vera "fuoriclasse"

iStock Morta ex concorrente di MasterChef Italia

Aveva 54 anni e alle spalle la partecipazione alla prima edizione di MasterChef Italia, nel 2011. Perché per Ilenia Bazzacco la cucina era tanto: diletto, passione, ma anche qualcosa che la legava profondamente alla famiglia. A comunicare la triste notizia della sua morte è stato il marito Marco Montanino: “Era una fuoriclasse, ma non si è mai sentita tale”. Nel 2024, la food content creator aveva raccontato sul suo profilo Instagram il percorso contro la malattia: “Sono guarita e ora sono pronta a ricominciare a vivere”, scriveva. Tre anni difficili, in cui non si è mai data per vinta.

L’addio del marito

A custodire il ricordo più intimo di Ilenia Bazzacco è il marito, Marco Montanino, che insieme ai due figli gemelli Riccardo e Andrea, nati nel 1998, ha condiviso ogni passo di questo cammino professionale nel mondo del food. La descrive come una donna generosa e priva di vanità, una “fuoriclasse” che certamente non verrà dimenticata: “Ilenia era una donna vulcanica – ha detto a Il Gazzettino -. Qualsiasi cosa facesse, riusciva a portarla a un livello altissimo, ma senza ostentazione, con una naturalezza che lasciava quasi disarmati… Era una fuoriclasse, ma non si è mai sentita tale“.

Poi ha aggiunto: “È stata una donna che ce l’ha fatta: da impiegata a realizzare il suo sogno. Ha partecipato a diversi programmi televisivi, ha scritto un libro di successo, ha avuto il suo riscatto, sempre rimanendo se stessa, amando il suo ruolo di mamma e casalinga”.

Perché quello di Ilenia non sia solo il triste ricordo di una morte prematura, piuttosto che diventi “un modello per tutte le donne della sua generazione e per quelle future, perché ha dimostrato una grande tenacia e forza pur vivendo in un piccolo paese. Aiutate le donne a spiegare le ali, invece di tarparle“.

MasterChef Italia e le altre esperienze in TV

Il grande pubblico ha imparato a conoscerla nel 2011, quando ha varcato le porte della cucina di MasterChef Italia, valutata dall’allora inedita giuria composta da Bruno Barbieri, Carlo Cracco e Joe Bastianich. Fu un’edizione pionieristica quella in cui Ilenia Bazzacco era riuscita a superare la selezione di oltre cento aspiranti chef, conquistando i giudici con la sua cucina mediterranea.

Una cucina che aveva messo a punto tra le mura di casa, rispettosa della tradizione e che l’aveva resa protagonista di un percorso brillante. Ilenia era riuscita a salire sull’ambito podio, conquistando il terzo posto dietro al vincitore Spyros Theodoridis e alla seconda classificata Luisa Cuozzo.

Quell’esperienza è stata il trampolino di lancio per una carriera costruita con studio e passione. Per ben sette stagioni è stata il volto familiare del mezzogiorno su 7 Gold con 2 Chiacchiere in Cucina, affiancata da Anna Martellato e successivamente da Cristina Dori. Poi ha poi pubblicato il ricettario Cucina con stile e dato vita al blog Timo e Vaniglia, trasformato in uno spazio di ispirazione per oltre 70.000 follower su Instagram, occupandosi al contempo di showcooking, consulenze, corsi.

La malattia vissuta con discrezione e coraggio

Oltre il suo sorriso e l’energia, c’era la malattia, vissuta dalla chef con grande discrezione, oltre che coraggio e dignità. Per quasi tre anni, Ilenia Bazzacco aveva affrontato un tumore alle ovaie dal quale, nel 2024, sembrava del tutto guarita. Fino al 2 luglio 2026, data dell’ultimo post pubblicato sui social, non ha mai smesso di condividere la propria passione con la community che la seguiva con grande affetto.