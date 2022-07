Morto Eugenio Scalfari, il lungo amore per Serena e per le 2 figlie

Fonte: Ansa Eugenio Scalfari e la moglie Serena Rossetti

Eugenio Scalfari è morto. A darne la notizia è La Repubblica, quotidiano che ha fondato. Classe 1924, di Civitavecchia, il decano del giornalismo è stato l’ideatore di una nuova forma di comunicazione, più diretta, con la quale si è fatto anche baluardo della cultura laica. Ci lascia a 98 anni, dopo una vita dedicata all’informazione ma anche alla famiglia, che l’ha circondato del suo amore fino all’ultimo.

Una vita dedicata al giornalismo, con una passione che ha coltivato fino all’ultimo. Fondatore di La Repubblica e di L’Espresso, ha portato la comunicazione a un livello superiore, più moderno e più vicino a quell’idea di giornalismo che ha disegnato con dei contorni molto netti. Il suo percorso inizia subito, da giovanissimo, con le prime esperienze fatte nei primi anni ’50 a Il Mondo di Pannunzio e L’Europeo di Arrigo Benedetti. Nel 1955, nasce L’Espresso. Nel 1976, La Repubblica.

Eugenio Scalfari è stato però anche un marito e un padre. Sposato due volte, la prima con Simonetta De Benedetti nel 1950, ha avuto due figlie: Enrica e Donata. Una fotografa, l’altra giornalista, hanno vissuto scontrandosi con le difficoltà del cognome che portano, faticando il doppio per raggiungere gli obiettivi che si erano prefissate, come avevano raccontato a Vanity Fair: È stato difficile sul lavoro, di me tutti pensavano: “Sta qua perché è la figlia di Scalfari”, e questo ha fatto sì che io, nella mia carriera, sia stata sempre un passo indietro, senza mai oltrepassare una linea. Chiamarsi Scalfari ha avuto anche i suoi lati positivi. Tornavi a casa da scuola e a pranzo c’era Enrico Berlinguer. Ma sul lavoro – ho fatto quello di mia madre, non di mio padre – è vero che abbiamo dovuto fare il triplo per ottenere la metà”.

Dopo la morte di Simonetta De Benedetti nel 2006, giornalista e figlia di Giulio, Eugenio Scalfari ha sposato Serena Rossetti, già segretaria di redazione de L’Espresso e successivamente di Repubblica.

Fonte: Ansa

Le reazioni alla morte di Eugenio Scalfari

La notizia della scomparsa di Eugenio Scalfari si è diffusa rapidamente. “Scompare uno dei più grandi protagonisti del giornalismo italiano. Ci mancheranno la sua penna e la sua testa”, scrive su Facebook il Ministro Roberto Speranza, seguito dalla Ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti: “Ci lascia Eugenio Scalfari. Con la sua voce ha accompagnato la storia del nostro paese, storia di diritti, di domanda di giustizia, di libertà, di ricerca di una solidarietà autentica tra donne e uomini liberi”.

E ancora Matteo Salvini: “Una preghiera e un pensiero per Eugenio Scalfari, grande protagonista del giornalismo italiano degli ultimi decenni”; l’Assessore alla Cultura del Comune di Roma Miguel Gotor: “Una figura – ha poi aggiunto Gotor – che ha eccezionalmente ricoperto un doppio ruolo: Scalfari non era solo una delle più valide penne del giornalismo italiano ma ha avuto anche la capacità di fare impresa con due grandi progetti editoriali, prima L’Espresso e poi Repubblica” e Antonio Tajani: “Eugenio Scalfari sarà per sempre ricordato come uno dei maggiori protagonisti della storia del giornalismo italiano. Nonostante le nostre diverse visioni, politiche e non, ho sempre avuto grande stima e rispetto del suo lavoro. Possa riposare in pace”.