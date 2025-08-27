Emanuela Fanelli, quanto è alta: il segreto dei suoi look

Emanuela Fanelli è una delle attrici più talentuose della sua generazione. Ma quanto è alta e qual è il segreto dei suoi look?

IPA Emanuela Fanelli

Emanuela Fanelli è tra le attrici più talentuose, oltre che madrina – o, meglio, conduttrice – di Venezia 82. “Sono la Julia Roberts italiana”, il termine “conduttrice” è ormai più fedele al lavoro che bisogna fare, considerando che apre e chiude la cerimonia nel 2025. Ma quanto è alta l’attrice e qual è il segreto dei suoi look?

Quanto è alta Emanuela Fanelli

Emanuela Fanelli è alta 178 cm: nata a Roma il 6 luglio 1986, l’attrice e comica italiana ha vinto ben due premi David di Donatello. Il primo nel 2023 con la pellicola Siccità, il secondo nel 2024 con C’è ancora domani: dal suo esordio al cinema nel 2015, di tempo ne è passato, e ha dimostrato di essere poliedrica, un vero e proprio talento. Per il Festival di Venezia 2025, la Fanelli non è “madrina” nel senso lato del termine, bensì conduttrice.

IPA

Negli ultimi anni ha riscosso un notevole successo: anche se il debutto risale al 2015 al cinema, in realtà ha sempre avuto una passione per il teatro. La ragione del suo successo? Bisogna tornare indietro nel tempo, quando nonna Silvana la portava al teatro al Sistina: dopo, la Fanelli si è impegnata tra corsi di recitazione e prime prove al teatro. La prima conduttrice ufficiale del Festival di Venezia ha svolto diversi lavori, tra cui animatrice per feste di bambini, call center, cameriera, baby sitter. Poi, però, il fortuito incontro con Federica Remotti, la sua agente, ha cambiato il corso degli eventi.

Il segreto dei suoi look

Ha uno stile che racconta molto della sua personalità: essenziale ma con guizzi di originalità, elegante senza rinunciare a quel tocco ironico che la contraddistingue anche sul palco. Tra i suoi outfit ricorrono spesso completi giacca e pantalone, firmati soprattutto Armani, maison con cui sembra avere un legame privilegiato. Non mancano però abiti lunghi e sinuosi, in particolare in versione total black, impreziositi da trasparenze leggere o dettagli luminosi che le donano un’allure sofisticata.

Il beauty look segue la stessa filosofia: predilige un trucco naturale, dai toni nude, che esalta i lineamenti senza appesantirli, e acconciature morbide illuminate da sfumature chiare e riflessi solari. Una scelta coerente con il suo approccio effortless chic, capace di alternare minimalismo e glamour. Un guardaroba in cui classicità e sperimentazione convivono, restituendo l’immagine di un’attrice sicura, contemporanea e sempre elegante. Porta con sé un’immagine precisa: sobria, elegante, mai banale.

A Venezia, il dettaglio beauty che ha catturato l’attenzione è stato senza dubbio il colore dei capelli: un biondo sunkissed luminoso, capace di accendere l’incarnato e di regalare quell’effetto “baciata dal sole” che resta tra i più desiderati a fine estate. Non un biondo artificiale, ma una nuance naturale, arricchita da riflessi dorati che si fondono con toni più chiari sulle punte. L’hair look è sofisticato, femminile, contemporaneo, con una brillantezza che sembra muoversi insieme alle onde morbide della piega. Per l’approdo a Venezia 2025, ha scelto un tailleur, un grande classico del suo armadio: la firma non poteva che essere Re Giorgio Armani. E per il photocall in riva al mare, invece, un paio di jeans, abbinati a un top trasparente e gioielli da mille e una notte.