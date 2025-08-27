Emanuela Fanelli, trasparenze e gioielli esclusivi al Festival di Venezia 2025

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Emanuela Fanelli

Emanuela Fanelli ha dato ufficialmente il via alla 82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia con il photocall in riva al mare dove si è presentata in jeans, ma con un top trasparente ad alta seduzione, firmati Giorgio Armani. E non mancano gioielli da mille e una notte, creati da Cartier.

Getty Images

Emanuela Fanelli al Festival di Venezia, non chiamatela madrina

Anche se Emanuela Fanelli porta su di sé la responsabilità di essere la prima conduttrice nella storia della Mostra del Cinema di Venezia, non rinuncia a certe tradizioni tipiche da madrina.

Infatti, per la prima volta quest’anno al Festival di Venezia non c’è una madrina ufficiale, ma una presentatrice. Si tratta appunto dell’attrice Emanuela Fanelli che, classe 1986, ha già vinto due Premi di Donatello, l’ultimo nel 2024 come miglior interprete non protagonista per C’è ancora un domani.

Malgrado il cambiamento di ruolo, la Fanelli non ha rinunciato al photocall sulla spiaggia del Lido di Venezia che dà il via alla Mostra del Cinema, come si legge anche sul profilo Instagram ufficiale del Festival: “Non chiamatela madrina, ma la conduttrice @emanuela_fanelli non rinuncia al tradizionale Photocall sulla spiaggia: un rito a cui è impossibile sottrarsi!”.

Emanuela Fanelli, top trasparente e jeans di Armani

Così, eccola passeggiare a piedi nudi sulla spiaggia, mentre i fotografi la inseguono per immortalarla negli scatti più suggestivi del Festival. D’altro canto, sempre su Instagram si legge ironicamente: “Non ti puoi nemmeno fare una passeggiata sulla battigia che vieni attorniata dai fotografi”.

Getty Images

La Fanelli di certo non passa inosservata. La conduttrice del Festival di Venezia 2025 si è presentata con un top trasparente, finemente ricamato, dall’effetto seducente vedo – non vedo, abbinato a un gilet e a un paio di jeans scuri a palazzo.

Il look è firmato Giorgio Armani e unisce elementi casual come il denim a dettagli di estrema femminilità come il tulle trasparente.

Emanuela Fanelli sceglie Cartier

A impreziosire l’outfit della Fanelli, solo apparentemente informale, ci pensano i gioielli di Cartier. L’attrice ha scelto collana e orecchini della Clash de Cartier, in oro bianco 18k. Sempre in oro bianco e diamanti è il bracciale Juste un Clou che completa la parure.

Gioielli preziosi ma non appariscente che danno un tocco ulteriore di glamour al look della conduttrice che ha optato per un make up dai colori neutri e per una pettinatura semplice ma strutturata coi capelli castano chiari lasciati ricadere sulle spalle in onde scomposte.

Getty Images

Emanuela Fanelli ha quindi già dato prova della sua eleganza semplice ma d’effetto e non solo con la mise in riva al mare, ma anche col primo completo indossato per lo sbarco al Lido.