Giorgia Meloni, è boom anche su TikTok: spopola il video coi meloni

Fratelli d’Italia è il primo partito del Paese, quello che è uscito dalla prova delle urne vincente. Con lui Giorgia Meloni, la leader, che ha vinto anche con lo strumento più giovane di tutti: TikTok. Sulla piattaforma social il suo ultimo video, infatti, ha spopolato diventando un vero e proprio “tormentone”. Gli ingredienti? Doppi sensi e ironia.

Giorgia Meloni, il video che ha spopolato su TikTok

Le strategie di comunicazione sono sempre più importanti per i leader di partito, perché la partita si gioca anche sull’empatia e sul legame che si riesce a costruire con gli elettori. La dimostrazione di come anche un semplicissimo video possa colpire nel segno, l’ha data Giorgia Meloni tra i tanti leader che hanno iniziato a usare TikTok per la campagna elettorale.

Aveva fatto molto parlare lo spostamento della campagna elettorale anche sulla piattaforma social di brevi video, tipicamente associata ai giovani, che tra agosto e settembre è diventata una delle arene in cui cercare il consenso e presentare il proprio programma. I leader l’hanno utilizzata ognuno con i propri metodi e lo stesso ha fatto Giorgia Meloni. Ma è stato uno dei suoi ultimi video a catturare maggiormente l’attenzione diventando un vero e proprio tormentone di TikTok.

Pochissimi secondi, due meloni in mano e la leader di Fratelli d’Italia che guarda la telecamera e afferma: “25 settembre: ho detto tutto”. Con tanto di occhiolino finale. Pochi istanti che, nel bene e nel male, hanno fatto molto parlare di sé. E che per Giorgia Meloni si sono tradotti in un vero e porprio boom sul social.

La sua strategia di comunicazione, come quella di molti altri leader di partito, si è basata proprio su un mix di video leggeri che mostrano la persona e non la politica, e altri in cui venivano sviscerate le tematiche del suo programma. Non si può ancora capire quanto tutto questo si sia convertito in voti, ma certamente se n’è parlato. E questo è già molto.

Giorgia Meloni ma non solo: i video più visti e chiacchierati su TikTok

Come detto aveva fatto parlare di sé l’arrivo di tantissimi leader politici su TikTok: piattaforma di contenuti su argomenti molto eterogenei in cui gli utenti, spesso dei veri e propri creator, affrontano gli argomenti più disparati con brevità e chiarezza. Una platea relativamente nuova, ma senza dubbio molto giovane e ancora inesplorata da molti partiti fino a qualche settimana fa. Oggi, invece, luogo di discussione con molti video che sono diventati virali e che sono stati visti da tantissimi utenti.

Certamente il primo pubblicato sull’account di Silvio Berlusconi è stato tra i più chiacchierati. Secondo l’analisi di Reputation Science, citata da La Repubblica, il suo arrivo su TikTok ha generato per il leader di Forza Italia una crescita vertiginosa dei follower con un +28%.

Giorgia Meloni, così come Giuseppe Conte e Matteo Salvini, invece erano già da tempo presenti sulla piattaforma. Mentre invece tra gli ultimi ad approdare ci sono stati anche Matteo Renzi e la segreteria del PD.

E tra i trend non poteva mancare quello del voto: tantissimi utenti hanno mostrato come sarebbero andati vestiti alle urne spiegando come, dai semplici vestiti, si potesse intuire l’appartenenza politica. TikTok uguale politica? Dai meloni della Meloni, perdonando il gioco di parole, al “Ciao ragazzi” di Silvio Berlusconi, per concludere con il “First reaction shock” di Matteo Renzi senza dubbio i leader sono sbarcati sulla piattaforma. Nel bene e nel male.

