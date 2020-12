Paolo Rossi, l’ex moglie Simonetta Rizzato rompe il silenzio: “Con lui una favola”

editato in: da

Simonetta Rizzato, ex moglie di Paolo Rossi, rompe il silenzio a pochi giorni dalla morte dell’ex calciatore, scomparso dopo aver combattuto contro un brutto male. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Simonetta ha raccontato il legame con lo sportivo, eroe del Mondiale del 1982, da cui ha avuto il figlio Alessandro.

Un amore travolgente, segnato anche dal periodo più bello ed emozionante nella carriera di Pablito. “Avevo 17 anni quando l’ho conosciuto – ha ricordato –. Paolo era più grande di me di tre anni ed era appena arrivato a Vicenza. Ci presentarono alcuni amici comuni: eravamo piccoli, molto teneri. Io il calcio non lo seguivo granché, non ero una tifosa. In fondo quando l’ho conosciuto, per me, era soltanto Paolo. Fu un colpo di fulmine. E dopo quell’incontro ci sono stati diciotto anni d’amore”.

Alessandro, primogenito di Paolo Rossi, è nato proprio nel 1982. “Il Mondiale in Spagna fu un’esperienza pazzesca – ha raccontato Simonetta -, ma io ero incinta e rimasi a casa temendo rischi per la gravidanza. Ricordo i tifosi sotto le finestre, fu tutto bellissimo. Ma c’è un episodio che descrive bene che persona fosse Paolo: quando i giornalisti gli chiesero come si sentiva, lui rispose ‘Questo è un anno importante per me: nascerà mio figlio e ho vinto un Mondiale‘. Ecco, per lui erano più importanti gli affetti”.

Simonetta e Paolo hanno vissuto una storia d’amore importante, terminata a causa della distanza. L’affetto però è rimasto immutato negli anni. “Eravamo molto riservati e le nostre amicizie erano lontane dal mondo del pallone – ha spiegato la Rizzato -. Se ci ripenso, mi pareva di vivere una favola: Paolo è stato il primo amore, quel sentimento puro che si può vivere soltanto a quell’età. Poi, siamo cresciuti e maturando siamo cambiati. Lui era spesso lontano per lavoro e alla fine, dopo tanti anni insieme, abbiamo deciso di lasciarci e prendere strade diverse”.

Dopo il divorzio, Paolo Rossi ha incontrato Federica Cappelletti, suo grande amore, da cui ha avuto due figlie: Maria Vittoria e Sofia Elena. La coppia si è sposata nel 2010 e solo qualche tempo fa aveva rinnovato le promesse di matrimonio durante un romantico viaggio alle Maldive. Simonetta ha svelato come il legame con l’ex calciatore, nonostante l’addio, non si sia mai spezzato, usando parole commoventi per descrivere Paolo Rossi, ma anche la moglie Federica.

“Abbiamo un figlio che ci unisce – ha detto -, Paolo era una persona così dolce che non aveva senso escluderlo dalla mia vita. Io mi sono risposata e anche lui ha conosciuto Federica, una donna stupenda e che gli è stata accanto in modo straordinario in questo periodo così doloroso. Anche dopo la separazione, l’ho sempre sentito parte della mia famiglia. L’ho visto il giorno prima che morisse – ha svelato -. Sono andata a trovarlo in ospedale a Siena e ci siamo detti addio. Nel suo cuore, la famiglia veniva prima di tutto e ora che se n’è andato mi lascia con un dolore immenso e con la consapevolezza di aver avuto il privilegio di passare la prima parte della mia vita con un uomo straordinario”.